Burkina Faso: Salifou Diallo, retour sur le parcours d'un Gorbatchev

Salifou Diallo, surnommé «Gorba» ou Gorbatchev par certains burkinabè, en référence à l'homme politique russe, a tiré sa révérence. Son décès à Paris, annoncé le samedi 19 août 2017 dans la matinée, suite à une maladie est commenté et perçu diversement, tant l'homme, qu'on l'ait aimé ou pas, a marqué la sphère politique du Burkina Faso de ces 30 dernières années.

Salifou Diallo était un chasseur et faiseur de DG, de ministres, de premiers ministres et même de président, selon les dires de certains hommes qui l'ont côtoyé. Il a été un manitou en matière d'organisation et d'orientation politique de l'Organisation pour la Démocratie populaire / Mouvement du Travail (ODP/MT) en passant par le Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP) au Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP).

Déstabilisateur de l'opposition politique, bâtisseur d'alliances stratégiques, véritable « bête politique » élue à la tête de l'Assemblée nationale de la 7e législature du Burkina le 30 décembre 2015, il était une personnalité controversée de par ses sorties médiatiques que par son parcours politique. Cité dans plusieurs affaires dont ceux de la mort de Dabo Boukari et de Thomas Sankara, il a incontestablement marqué l'histoire politique de ces 30 dernières années au Pays des Hommes intègres.

Né le 9 mai 1957 à Ouahigouya dans le nord du Burkina Faso, Salifou DIALLO a été avant tout un acteur dans la lutte syndicale à l'Université de Ouagadougou d'où il a été exclu pour faits de grève et manifestations en 1982 avec le Parti communiste révolutionnaire Voltaïque (PCRV). Parti à Dakar au Sénégal poursuivre ses études, il en revient titulaire d'une maîtrise en droit.

À son retour au Burkina Faso en 1985, il devient un dissident pro-Sankara du PCRV et s'engage aux côtés de Blaise Compaoré alors ministre de la justice de l'époque[]. Il en devient le directeur de cabinet de 1987 à 1989 et le secrétaire d'état en 1991. Concernant d'ailleurs le soir de l'assassinat de Thomas Sankara, l'ex-président Compaoré assurait avoir été avec Salifou Diallo au moment des faits.

En 1991, il est nommé ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. De 1992 à 1995, il est chargé de missions du président puis ministre de l'Environnement et de l'Eau de 1995 à 1999. En 2000, il passe à l'agriculture. Il est élu vice-président du parti au pouvoir en 2003[]. Le 24 mars 2008 il est démis de ses fonctions de ministre et nommé ambassadeur en Autriche.

Aimé, craint ou détesté...

Homme politique qui ne laisse personne indifférent : on le déteste, on l'admire, en tout cas il fascine. Avec une réputation sulfureuse, celle d'avoir été pendant plus de deux (02) décennies le coordonnateur de tous les « coups tordus » orchestrés par la présidence du Faso, il sera par la suite sanctionné des instances du CDP en juillet 2009 après une interview accordée à la presse. Dans cet entretien il tranche que « pour moi, le meilleur moyen de créer une alternance dans notre pays, dans la paix et la stabilité, c'est réformer profondément les institutions actuelles, pour approfondir la démocratie en donnant des chances égales à tous les partis politiques. (... ) ma suggestion est d'aller aujourd'hui vers un régime parlementaire, qui nous éviterait une patrimonialisation de l'Etat ».

C'est ainsi la descente aux enfers pour « Gorba » et certains ténors du parti qui partagent la même opinion que lui. Excédé en fin d'année 2013 face à l'entêtement du président Blaise Compaoré à modifier l'article 37 de la Constitution, avec ses camarades Roch Marc Christian Kaboré, Simon Compaoré et 75 autres bonzes du parti présidentiel, Salifou DIALLO démissionne du CDP le 4 janvier 2014. Ils créent ensemble le « Mouvement du Peuple pour le Progrès » (MPP).

Entre autres activités lors de sa traversée du désert, il a été conseiller du président nigérien Mahamadou Issoufou et offrait des prestations intellectuelles à travers un bureau d'étude installé à Niamey.

Titulaire en 2005 d'un Doctorat en droit public international de l'Université de Perpignan en France, il a également occupé d'autres fonctions de haut niveau dont celui de négociateur principal chargé du dossier du conflit Touareg au Niger et au Mali au début des années 90.

A la suite de l'Insurrection populaire d'Octobre 2014, le MPP arrive au pouvoir en décembre 2015, à peine 1 an et demi après sa création et Salifou Diallo est élu président de l'Assemblée nationale. Jusqu'à son décès ce 19 aout, il assurait également la présidence de ce parti présidentiel depuis mars 2017.

Si pour beaucoup Salifou Diallo était un fin limier de la politique dans la sous-région ouest-africaine, certains le présentent juste comme un baroudeur qui n'avait aucune perspective politique mais qui y est parvenu par la force des choses.

Cependant pour de nombreux observateurs c'est une véritable « boite noir » qui disparait. Au-delà de la tristesse de cette disparition, c'est dommage qu'il s'en aille avec tous ses secrets sur la vie politique et sa collaboration sur les 27 ans du régime Compaoré. Toute chose qui aurait pu aider la justice burkinabè sur certains dossiers et « coups bas » dont il était l'un maitres incontestables. Cependant, son départ permettra une reconfiguration de la classe politique burkinabè de l'avis de certains analystes politiques.

(Encadré)

Hommage du Chef de file de l'Opposition

« C'est une circonstance plus que douloureuse pour notre pays. Elle commande que d'abord nous présentons nos condoléances à sa famille, à ses camarades du MPP. Nous avons perdu un fils valeureux de notre pays qui a marqué depuis des années de notre histoire politique et qui a apporté une contribution inestimable à la construction de notre démocratie.

J'ai eu personnellement l'opportunité d'être avec lui dans des situations politiques importantes et évidentes de la vie de notre pays. D'abord au sein du gouvernement sous le magistère du président Blaise Compaoré. Ensuite, sur les barricades dans le combat que nous avons mené ensemble pour dire non à la mise en place du sénat et de la modification de l'article 37 de la Constitution.

Je retiens de lui un homme d'action, un homme de conviction et un homme d'engagement. Nul n'est parfait, donc, forcement lui aussi il avait ses défauts. Mais ses qualités l'emportaient sur tout le reste. Lorsque Salifou Diallo croyait à quelque chose, il s'engageait à fond. Il y a une chose que j'aimais particulièrement chez lui, c'est qu'il n'avançait pas masqué. Ce qu'il pense, il le dit et ça c'est très important. C'est une grosse perte pour notre pays.

C'est encore le moment d'appeler au rassemblement, à l'union des cœurs. Qu'il repose en paix et que la terre libre du Burkina qu'il a tant chérit et tant servi lui soit légère »,

Zéphirin Diabré, chef de file de l'Opposition, cité par Sidwaya