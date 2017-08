Tunisie: En baisse de régime

En effet, lesdits estivants font leurs courses là où ils passent leurs vacances, d'autant plus que là-bas, les prix du poisson sont nettement inférieurs à ceux en cours chez les poissonniers à Sfax, comme le confirme le témoignage de M. Zaghdane : «J'ai acheté, à la Chebba, le kilo de mérou à 20 dinars alors qu'il coûte entre 30 et 35 dinars aux marchés de Sfax».

En fait, outre la baisse de la demande, le ralentissement du mouvement au marché de Bab Jebli s'explique également par la diminution de l'offre en raison du repos biologique couvrant les mois de juillet, août et septembre, trimestre durant lequel, seule la pêche côtière demeure en activité, tandis que les activités de pêche au chalut -- c'est-à-dire en haute mer -- principal pourvoyeur des marchés en poissons et autres fruits de mer, doit être suspendue.

Or, selon les observateurs et les professionnels, la baisse de l'offre n'a pas d'incidence notable sur les prix, tellement la flambée est devenue coutumière. C'est en définitive le consommateur qui en subit, seul, les conséquences. Les prix sont, en effet, inabordables pour les bourses moyennes qui se sont détournées, à leur corps défendant, des espèces les plus prisées comme le mulet jaune des pêcheries traditionnelles (oummila) qui coûte aux alentours de 25 d le kilo, le spares (10 à 20 d), le serre (qarradh), 30 à 35 d, la daurade (ourata), 12 à 14 d, le bar (qarus), 12 à 25 d, le mérou (mennani), 30 à 35 d.

Seules les variétés de poisson bleu demeurent plus ou moins à la portée : le maquereau (bouga), 6 à 8 d, le saurel (chourou) de 6 à 10 d et la sardine, peu appréciée à Sfax, particulièrement les prises en provenance de Gabès, 3 à 3,5 d, sachant que le prix de cette variété a même, à un certain moment, atteint un pic tangent à 5 d le kilo !

Cherté galopante

Pour avoir une idée sur l'incroyable cherté de la vie en Tunisie, nous vous proposons cet extrait d'un article paru au mois d'octobre 2006, plus précisément au mois de ramadan, marqué habituellement par la hausse générale des prix des produits de consommation courante et plus particulièrement, ceux du poisson à Sfax : «Les prix des poissons se distinguent par une stabilité relative, en ce mois Saint et surtout par une modération inattendue. A titre d'exemple, les prix de la sardine ont oscillé entre 500 millimes et 2,200 d, ceux du rouget blanc entre 2,000 et 2,800 d, ceux du maquereau entre 2,000 et 3,000 d, ceux du spares, entre 3,800 et 10,500 d, ceux du saurel (chourou), entre 2,500 et 3,500 d. Quant aux autres espèces, elles se vendent évidemment plus cher mais à des prix jugés très acceptables par les consommateurs».

Le règne de l'anarchie

Nul ne peut nier que depuis l'avènement de la révolution, c'est le règne de l'anarchie qui s'est installée au marché aux poissons de Bab Jebli, comme partout ailleurs et dans tous les secteurs.

Les poissonniers boudent, sans raisons valables, les étals en marbre pour exposer leurs caisses de marchandise à même le sol. Conséquence : non seulement, ils encombrent les allées des clients, gênant énormément la circulation, mais de plus, le suintement des eaux provenant de la fonte des glaçons dont ils couvrent la marchandise, ou des eaux dont ils les aspergent pour les tenir au frais, trempent le parterre et sont absorbées par les semelles des chaussures et les bas de pantalons des clients qui en gardent des odeurs désagréables.

Certains consommateurs se plaignent également de la fraude à la pesée, accusant des poissonniers d'utiliser des écuelles en plastique en guise de plateaux pour les balances, une tricherie se traduisant par une différence de poids quantifiée en plusieurs dinars quand il s'agit de certaines variétés de poissons très chères.

L'autorité des services municipaux compétents a, en effet, subi un sérieux revers depuis 2011 au marché de Bab Jebli, où les consignes sont, dit-on plutôt à l'indulgence vis-à-vis des contrevenants, y compris en matière de saisie, sauf dans les cas flagrants de marchandise avariée, pouvant avoir de graves incidences sur la santé des consommateurs.

Vivement les élections municipales

C'est que des bandes, voire des réseaux bien influents, imposeraient leur diktat, profitant de la situation de transition marquée par l'absence d'un conseil municipal émanant des urnes.

A noter, également, l'envahissement des entrées principales du marché par les étals anarchiques des marchands de fruits et légumes ainsi que par les caisses des vendeurs à la sauvette et les seaux des vendeurs occasionnels de figues de barbarie, des figues et autres amandes en provenance des vergers familiaux. Sans compter les marchands qui proposent des plants divers, œillets, tomates, piments, basilic, etc. En un mot, c'est la foire au marché aux poissons de Bab Jebli!