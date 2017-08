Tunisie: Pas à la hauteur de nos pierres antiques

Sur scène, un narrateur indien s'adressant au public en langue française, nous parle de « Maya » qui, dans la culture hindouiste, renvoie à la nature illusoire du monde et de l'étoile de l'âme, une étoile autour de laquelle se tisse la trame du spectacle.

« Tout n'est qu'illusion, même notre reflet dans le miroir », répète-t-il, nous invitant à réfléchir sur notre perception de la réalité et du réel. Il nous promet, ainsi, un voyage vers un univers magique et mystique servi par des chorégraphies et des rythmes colorés (chansons indiennes inspirées des grands films de Bollywood). L'écran géant installé en arrière- plan accompagnait les propos du narrateur et autres tableaux chorégraphiques et petites mises en scène des performateurs.

« Bharati 2 dans le palais des illusions » est l'histoire de deux sœurs indiennes qui vivent en France et que tout oppose. Bharati, la sœur aînée, une jeune conservatrice typique, qui décide d'emmener sa jeune sœur Neelam pour la première fois en Inde afin de lui faire découvrir son pays d'origine. Un pays qu'elles vont traverser en train, et qui va les transformer à tout jamais. Les deux sœurs se perdent en chemin, prenant chacune une voie différente. Neelam, naïve, part à la recherche de la célébrité et tombe sous le charme du "King", maître de la magie noire qui lui fait oublier son amour, un voleur au grand cœur. Sa sœur plus sage et avertie tente de la retrouver.

Sur scène, outre les tableaux chorégraphiques, le public a pu découvrir sur l'écran, qui illustrait les différentes escales des deux jeunes filles et autres mises en situation, les paysages de l'Inde rurale, urbaine, les temples, les marchés, les bazars, les petits commerces, le trafic et les différents moyens de transport utilisés (représentés même sur scène, comme le train, le vélo et le fameux rickshaw, un véhicule tricycle). Mais c'est surtout une manière de présenter la vie made in India, ses us et coutumes, une manière aussi de souligner les frontières entre le réel et l'illusoire.

Un finish en fête où la troupe a invité le public à partager la danse et le chant de la chanson «Why this Kolaveri Di ». Ainsi, s'est achevée cette édition 2017 du festival international de Carthage avec un spectacle sympathique certes (quoique dans le même genre on connaît mieux !) mais pas vraiment à la hauteur de nos pierres antiques.