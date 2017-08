Tunisie: Les préparatifs vont bon train

Dans les pâturages, les éleveurs veillent sur leurs troupeaux et tout autour d'eux les éventuels acheteurs. Et l'on assiste ainsi à des scènes de marchandage, surtout en ce qui concerne la race barbarine à grande queue dont la saveur de la viande est unanimement appréciée.

Notons que le gouvernorat de Kairouan est réputé pour sa production ovine dont il occupe la première place sur le plan national avec ses 440.000 têtes. D'où le flux de beaucoup d'intermédiaires venus d'autres régions du pays pour acheter la plus grande partie de la production régionale. D'ailleurs, le prix du mouton a augmenté à l'approche de l'Aïd El Kébir, ce qui va contraindre beaucoup de familles à se rabattre sur les chevreaux.

Les éleveurs dont, qui ont consenti beaucoup de sacrifices pour protéger leurs brebis et leurs agneaux des actes de pillage, voudraient les vendre à des prix intéressants car c'est leur unique ressource...

Une ambiance festive

Par ailleurs, rares sont les personnes qui achètent des moutons égorgés chez le boucher car la plupart des gens préfèrent immoler la bête en famille où l'on essaie de créer une ambiance festive et goûter aux recettes traditionnelles dont le melthouth à la tête de mouton, le couscous aux osbènes, le borghol, la herghma ou la mloukhia.

A côté de cela, dans les différents foyers, on procède à l'étamage des ustensiles en cuivre, au nettoyage des récipients en céramique devant servir à la conservation de la viande boucanée et à l'achat des condiments, des épices, des fruits et légumes d'autant plus que durant cette fête, tous les quartiers se retrouvent privés de boulangeries et de marchands de légumes.

D'ailleurs, pour parer à ce problème, on prépare la quantité de farine dont on aura besoin pour préparer à domicile la tabouna, le pain au blé dur et la sini'ya.

Aménagement d'un vaste espace pour la vente contrôlée du mouton

Notons dans ce contexte que l'Utap et le gouvernorat de Kairouan ont décidé d'aménager un vaste espace, au sein de la zone industrielle, pour la vente contrôlée du mouton sous la dénomination «Du producteur au consommateur». Et le prix du kilo y est accessible (10d,500 pour le mouton dont le poids dépasse 40 kg et 11d,500 pour le mouton dont le poids est inférieur à 40 kg).