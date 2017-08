Cameroun: CAN 2019 - Pourquoi le Cameroun tient à l'organiser ?

En Juin dernier, Zhang Ming, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères était au Cameroun rencontrer les autorités, il sera accueilli par le ministre des relations extérieurs Lejeune Mbella Mbella .De ses premiers entretiens il en ressort que la Chine s'intéresse au football camerounais et souhaite accompagner le pays du président Paul Biya dans l'organisation de la coupe d'Afrique des Nations dont la phase finale se jouera au Cameroun en 2019.

La même assurance sera faite par l'envoyé spéciale du président Xi Jingping à son homologue Camerounais Paul Biya, les deux pays ont promis de faire rayonner le Cameroun lors de Coupe d'Afrique des Nations, cette compétition continentale devenue internationales car suivie par le monde entier.

Parmi les principales infrastructures devant accueillir cette compétition, il y a le stade Paul Biya, fruit du partenariat Cameroun Italie, le stade de Japoma issu du partenariat Cameroun Turquie, Arab contractor arrachera aux chinois la réfection du stade omnisport de Yaoundé, le stade omnisport de Douala par les Canadiens, etc... Plusieurs partenaires sont aux côtés du Cameroun pour le développement des infrastructures sportives devant accueillir cette compétition.

Si une attention particulière est faite par le gouvernement chinois et celui du Cameroun quant à la qualité de cet évènement, c'est par ce qu'au-delà de la CAN sportive, il y a des enjeux économiques marqués par la promotion des atouts culturels, touristiques, et de l'attractivité pour les affaires. La chine compte transmettre au Cameroun son expérience des J.O de 2008.

En 2008 le monde entier est émerveillé lorsqu'il découvre le nouveau visage d'une chine entièrement transformée, l'empire du milieu organise les jeux olympiques qui auront couté au pays des dizaines de milliards de dollar, pour la construction des infrastructures sportives, "nid d'oiseau», "Water Cube",Etc.... 100 millions d'euro pour la cérémonie d'ouverture et de clôture, ajouté à cela 2 ,3milliards d'euro pour le fonctionnement des jeux. La Chine va faire

de l'organisation des JO de 2008 les Jeux "les plus chers" de l'histoire du mouvement olympique.

La Chine n'avait-elle pas besoin d'utiliser ces jeux comme catalyseurs de la croissance alors qu'elle avait déjà entre ses mains le contrôle dans les domaines industriels, économique et commercial ?

"Les jeux Olympiques ont été un moyen pour elle d'affirmer sa puissance économique et financière car les dépenses colossales ayant pour but d'impressionner le reste du monde, auraient pu ralentir la croissance chinoise. Mais au contraire, cela n'a fait que l'amplifier, tout en présentant la Chine comme un pays puissant et moderne, prouvant ainsi que le sport est un autre champ de la montée en puissance de la Chine. La hausse du tourisme ainsi que l'amélioration de la confiance nationale ont attiré des entreprises du monde entier avant, pendant, et après les Jeux Olympiques. Cela a engendré une hausse des investissements des entreprises locales et étrangères."

Selon certains économistes, le bon déroulement de ces Jeux Olympiques a engendré un excellent moral pour les chinois, et augmenté la confiance nationale. Ce qui va influencer sur l'augmentation de la consommation dans les domaines de l'immobilier, des actions, ou encore des voitures.

CAN 2019 ET LA CHINE-CAMEROUN

En 2015, selon les révélations de la conférence des nations unies pour le commerce et le développement (CNUCED), les investissements directs étrangers (IDE) ont atteint 2750 milliards de francs CFA au cours des quinze dernières années au Cameroun. Les deux tiers de ce montant provenant de la chine.

Tout commence en 2007 lorsque le président chinois arrive au Cameroun pour une visite de travail, plusieurs accords de coopérations seront signés entre les deux pays. Ces accords prendront une nouvelle dimension lorsqu'en 2011, le président Paul Biya va organiser une visité en Chine, son retour sera marqué par le démarrage du gigantesque projet de construction du port de Kribi, il va déclarer qu'à partir de 2012 le Cameroun sera un immense chantier. Vont s'enchainer, les barrages de Memve ele, Lom Pangar, Mekin Bin A Warack, autoroutes, Ponts, ports, chemin de fer etc...

Au-delà des gros projets d'infrastructures, il y a des transformations des principales villes du Cameroun ;

Autoroute Douala Yaoundé, pénétrance Est et Ouest de la ville de douala, deuxième pont sur le Wouri, Cité des Cinquantenaires comptant 524 logements haut standing, 6000 m2 de centre commercial, 5000m2 d'espaces verts, des parkings et autres lieux de loisirs, Etc. dont la fin des travaux est prévue pour décembre 2018,hyper marchés, Hôtels, grande distribution, routes ,logements sociaux, la ville de Douala se métamorphose.

Alors que le premier échangeur de l'autoroute Yaoundé Nsimalen prend forme, les travaux de prolongation du canal du Mfoundi s'accélèrent.

Alors que le ministre de l'Eau et de l'Energie annonçait la fin des délestages pour 2020, le ministre Motaze lui va évoquer le ralentissement des investissements dans les gros projets pour 2020.

En investissant d'énormes sommes d'argents pour les infrastructures des jeux olympiques, la chine a fait un pari sur l'après J.O, ces investissements dès la fin des Jeux, seront récupérés sur la gestion commerciale des sites. Toujours dans l'après jeux, le soulagement de la chine vint du fait que le gouvernement chinois va offrir pour l'organisation de la compétition la plupart des marchés aux entreprises chinoises ont quant à elles profité de ces Jeux Olympiques pour renforcer leurs relations avec la Chine, pour se faire connaitre ou maintenir leur notoriété auprès de la population chinoise, ou encore pour s'ouvrir à de nouveaux marchés.

Le Cameroun suivra-t-il l'exemple de la Chine dans la promotion des entreprises nationales dans l'organisation de la compétition ?

Une chose est certaine le monde entier aura les yeux tournés vers le Cameroun, une occasion pour le pays de présenter aux investisseurs et potentiels touristes, les atouts économiques du pays, ses avantages comparatifs qui lui permettront de capter les usines du monde.

La ville de Bafoussam va-t-elle suivre le rythme alors que le laxisme et l'incompétence de certains responsables a été révélé il y'a quelques mois par le ministre de l'urbanisme et de l'habitat en tournée dans la région ?

Ce dernier aurait accusé le Délégué du gouvernement d'être responsable de l'état de décrépitude et de l'abandon de la ville « Si vous envoyez un enfant à l'école et à un certain niveau, il vous dit "je ne fréquente plus", comment feriez-vous ? Donc monsieur le délégué du gouvernement, comme vous faites votre lit, vous vous couchez »va conclure le ministre remonté contre le délégué du gouvernement de la ville de Bafoussam.

Nzete Emmanuel accusait le gouvernement d'avoir abandonné la ville, des propos qui vont surprendre tout le monde, lui-même y compris puisque le 05 mai alors qu'il présidait la cérémonie de réception provisoire d'un mini centre commercial situé dans le marché de Bafoussam "A' il va déclarer « Comment l'Etat peut-il réaliser tant de projets à Bafoussam et certaines personnes se permettent au nom du tribalisme et de la haine qui est leur dernière arme, de dire que le gouvernement n'a rien fait dans notre ville, au point d'écrire dans les journaux que j'ai dit que le gouvernement a oublié Bafoussam »

Le gouvernement a entrepris de construire une deuxième ville directement reliée au département du Noun par le Pont, Kouekong est le symbole de l'émergence dans la troisième ville du Cameroun des gros projets sont en cours, la construction des logements sociaux, l'hôpital de référence, stade omnisport, complexe hôteliers, grandes surfaces, etc...

Le Cameroun aura sa CAN, le peuple sera le premier bénéficiaire