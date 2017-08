Tunisie: Ainsi va la... politique

Ceux qui ont l'habitude de poser cette question relative au timing choisi pour faire sortir des affaires qui dorment dans les tiroirs depuis des années veulent faire croire qu'il existe un temps pour résoudre une affaire de corruption, qu'il existe aussi un temps pour fermer les yeux sur les dépassements commis surtout par les amis et les alliés et qu'il existe, enfin, un temps pour régler ses comptes à quiconque qui sort des accords convenus ou des alliances de circonstance et donne l'impression qu'il commence à chasser pour lui-même.

Vendredi 18 août 2017, Fadhel Abdelkefi, ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale et des Finances par intérim, s'est rendu à l'évidence et a présenté sa démission au chef du gouvernement Youssef Chahed qui n'a pas manqué de rendre «hommage à son super-ministre, un exemple de compétence et d'abnégation».

Il semble que Youssef Chahed ne soit pas au bout de ses peines, d'autres ministres pourraient être amenés à faire leurs cartons afin de faciliter la tâche à la justice et montrer que le chef du gouvernement a effectivement choisi la Tunisie plutôt que la corruption, comme il l'a annoncé le 23 mai dernier quand il a démarré sa guerre contre la corruption.

Le mufti dans de beaux draps

La semaine qui vient de s'écouler n'a pas été avare en événements qui nous permettront d'ergoter en ce début de semaine.

Et c'est au mufti de la République, cheikh Othman Battikh, que revient le mérite d'avoir partagé avec Fadhel Abdelkefi l'actualité de la semaine du 13 au 20 août.

Aussitôt, le président Béji Caïd Essebsi a-t-il révélé le dimanche 13 août sa proposition sur l'égalité successorale que le mufti de la République est sorti d'un long silence qu'il s'est imposé depuis l'affaire «des jihadistes du nikhah» (les jeunes femmes tunisiennes qu'on offrait aux jihadistes takfiristes opérant en Syrie) pour nous annoncer que les propositions du chef de l'Etat ne sont pas en contradiction avec la religion islamique et que les Tunisiens et les Tunisiennes se doivent de suivre ce que décide pour leur bien «leur père, le président Béji Caïd Essebsi.

Sauf que ceux qui fouillent dans les archives n'ont pas apprécié que Othmane Battikh dénonce Mehdi Ben Gharbia en 2016 quand il a proposé l'institutionnalisation de l'égalité successorale et fait de Béji Caïd Essebsi un grand réformateur de la pensée islamique quand il reprend la même proposition.

Samedi 19 août, ils ont rappelé à cheikh Othmane Battikh ses faits à l'époque où il dirigeait le ministère des Affaires religieuses en lui rafraîchissant la mémoire pour lui dire que la Justice le poursuit depuis 2015 pour affaire de corruption en relation avec le pèlerinage de la même année.

L'affaire concerne, en effet, une accompagnatrice âgée de 76 ans qui aurait été choisie par le ministère alors qu'elle ne réunissait pas les conditions qu'il fallait dont en premier lieu l'âge (il ne faut pas être très intelligent pour comprendre qu'on ne peut pas assurer la fonction d'accompagnateur chargé d'encadrer au moins dix pèlerins quand on a 76 ans).

La question qu'on se pose maintenant est la suivante : Othmane Battikh va-t-il suivre, même si c'est un peu tard, l'exemple de Fadhel Abdelkefi et libérer le poste de mufti qu'il occupe actuellement afin de faire en sorte que la juste «puisse dévoiler à l'opinion publique la réalité et rien que la réalité», comme il le souligne lui-même aux médias en insistant sur «sa confiance infinie en la justice».