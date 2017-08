Congo-Kinshasa/Mali: CHAN 2018 - La RDC et le Mali, les grands absents de la 5ème édition

Le dernier tour retour des éliminatoires du CHAN 2018, l'équivalent de la CAN pour les joueurs locaux, a réservé de grosses surprises le samedi. Respectivement tenant du titre et vice-champion, la RD Congo et le Mali ont été éliminés et manqueront la phase finale !

Coup de tonnerre à Kinshasa ! Tenante du titre et grande favori, la RD Congo a été éliminée, le samedi, lors du dernier tour retour des qualifications au CHAN 2018, l'équivalent de la CAN pour les joueurs locaux. Affront suprême, c'est le Congo, voisin et rival, qui va empêcher les Léopards de défendre leur couronne au Kenya l'an prochain.

Après le match nul 0-0 à Brazzaville à l'aller, les deux sélections se sont de nouveau neutralisées dans le derby (1-1), mais les Diables Rouges passent grâce au but inscrit à l'extérieur par Ngombe (39e), qui a répondu à l'ouverture du score de Mundele (35e). C'est la première fois que la RDC manquera la compétition qui est à sa 5ème édition.

Gros camouflet également pour le Mali, finaliste de la dernière édition. Pourtant en position favorable après le 2-2 ramené à l'aller, les Aigles locaux ont été surpris par la Mauritanie (0-1) à domicile au retour. Les visiteurs ont très vite obtenu un penalty, mais Abdoulaye Gaye "Palaye" a buté sur le gardien Djiguy Diarra (13e). Ce n'était que partie remise puisque Karamokho Traoré a ensuite ouvert le score pour les Mourabitounes (27e) avant de provoquer l'expulsion de Sékou Diarra pour un coup de poing (40e).

S'estimant lésé par l'arbitrage, le public malien a ciblé les adversaires avec des projectiles, ce qui a retardé le coup d'envoi de la seconde période. Sur le terrain, les Maliens ont ensuite poussé, mais sans trouver la faille, entraînant des nouveaux débordements venus des tribunes.

La Côte d'Ivoire in extremis !

Même si elle est passée dans un trou de souris, la Côte d'Ivoire est quant à elle parvenue à éviter le piège ! En danger après leur défaite 2-1 au Niger à l'aller, les Eléphants ont renversé la vapeur en arrachant la victoire face au Mena (1-0) à Abidjan. Un but de Sylla Sanfo au bout du temps additionnel (90e+7) permet aux Ivoiriens de valider leur billet pour la phase finale. Lui aussi a joué avec le feu, mais ça passe aussi pour le Nigeria ! Surpris 1-0 au Bénin à l'aller, les Super Eagles locaux sont parvenus à renverser la vapeur à domicile au retour (2-0), validant ainsi leur billet grâce à des buts de Rabiu Ali (22e) et Eduwo (46e).

Pas de problème non plus pour le Cameroun. Comme à l'aller, les poulains de Rigobert Song ont disposé de Sao Tomé-et-Principe sur le score de 2-0 ce samedi à Limbé. Marcel Ngondji (52e) et Messi Bouli (59e) ont marqué pour les Lions locaux.

Grosse déception en revanche pour l'Afrique du Sud. Accrochés à domicile à l'aller (2-2), les Bafana Bafana se sont inclinés 2-0 à Ndola face à la Zambie au retour. Un doublé tardif de Justin Shonga (79e, 82e) permet aux Chipolopolo d'ajouter l'Afrique du Sud à la liste des éliminés qui comprend aussi l'Algérie et l'Egypte.

- Le programme du dernier tour retour des éliminatoires :

Zone Centre

RD Congo 1-1 Congo (0-0)

Cameroun 2-0 Sao Tome (2-0)

Zone Centre-Est

Rwanda 2-0 Ouganda (0-3)

Soudan 1-0 Ethiopie (1-1)

Zone Nord

Libye 1-1 Algérie (2-1)

Maroc 3-1 Egypte (1-1)

Zone Sud

Zambie 2-0 Afrique du Sud (2-2)

Angola 1-0 Madagascar (0-0)

Dimanche 20, Namibie vs Comores (1-2)

Zone Ouest A

Mali 0-1 Mauritanie (2-2)

Zone Ouest B

Dimanche 20 Août

Nigeria 2-0 Benin (0-1)

Cote d'Ivoire 1-0 Niger (1-2)

Mardi 22, Guinée vs Senegal (1-3)