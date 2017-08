Congo-Kinshasa: Le gouvernement et la banque centrale engagés pour une stabilité durable du franc congolais

L'appréciation du franc congolais sur le marché des changes ces trois dernières semaines est consécutive à une conjugaison de mesures prises par le gouvernement et la Banque centrale du Congo.

Le gouvernement a opté pour une gestion maitrisée des finances publiques avec un objectif de « zéro déficit budgétaire ». La BCC, elle, a déployé son arsenal de politique monétaire. Dès lors, l'Exécutifs national et l'Autorité monétaire sont déterminés pour une stabilité dans la durée du franc congolais, préalable à la relance de l'économie.

Le ministre des Finances, Henri Yav Mulang, et le gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC), Deogratias Mutombo, ont co-animé, le samedi 19 août, une conférence de presse pour expliciter les récentes mesures arrêtées par le gouvernement dans le cadre de l'ajustement budgétaire et la stabilité du franc congolais sur le marché des changes. L'appréciation durable du franc congolais reste un préalable à la stabilité et à la relance de l'économie nationale.

Les deux personnalités font partie du Comité stratégique des mesures économiques urgentes pour la stabilité et la relance de l'économie nationale. C'est ce qui justifie cette conjugaison d'efforts entre le gouvernement et la BCC pour assainir les finances publiques et prendre des mesures économiques structurelles afin de soutenir la monnaie nationale.

Objectif « zéro déficit »

« Eu égard aux résultats négatifs ainsi connus lors du budget 2016 et pour éviter une détérioration plus prononcée de la valeur de notre monnaie nationale, nous avons décidé, dès janvier 2017, de resserrer davantage l'exécution du budget, en nous fixant comme objectif mensuel zéro déficit ou dans l'impossible, un déficit réduit et facilement compensable avec d'éventuels excédents des mois à venir », a déclaré Henri Yav Mulang, expliquant les mesures du gouvernent. C'est cette discipline budgétaire qui a permis, selon lui, de maintenir les finances publiques en équilibre au cours de cinq mois sur les sept premiers de cette année et d'enregistrer un ralentissement du rythme de dépréciation du franc congolais contre le dollar américain.

La dépréciation du franc congolais est passée d'une moyenne de 4% par mois entre octobre 2016 et mars 2017 à 2,5% par mois en avril et mai 2017.

Au cours de ce point de presse, le ministre des Finances a reconnu que face la dépréciation du franc congolais, constatée de fin juin à mi-juillet 2017, et ce, malgré une gestion maitrisée des finances publiques, le gouvernement n'a pas eu d'autres choix que de « suspendre la quasi-totalité de paiements pour calmer le marché et, ainsi, envisager d'autres mesures nécessaires à une stabilité du franc congolais ». Pour Henri Yav, cette décision s'est avérée « fructueuse », car elle a permis au gouvernement d'équilibrer ses comptes à la banque centrale, de constituer une certaine marge de trésorerie pour le reste de l'année. Surtout, ça a permis de ramener le taux de change du franc congolais contre le dollar américain autour de 1 550 FC actuellement contre 1 700 FC au mois de juillet 2017.

En dépit de cette accalmie sur le marché de change et de la bonne tenue des finances publiques, le ministre des Finances table sur des mesures structurelles devant soutenir l'économie nationale. À l'issue de sa réunion du Conseil des ministres du 11 août, le gouvernement a pris cinq mesures pour accroitre les recettes publiques et relancer la production nationale. Ces mesures vont de l'assainissement de l'environnement douanier à travers la suppression de toutes les taxes et frais administratifs illégaux aux frontières à l'Instauration des mesures de transparence et de lutte contre toute forme de tracasseries et de corruption à travers l'imposition d'un taux unique des taxes.

L'indispensable réforme du système fiscal

Dans son intervention, le gouverneur de la Banque centrale a loué les efforts du gouvernement de fonctionner sur base caisse. « Plus question de tourner la planche à billets pour financer le déficit budgétaire du gouvernement », a dit le gouverneur de la Banque centrale, répondant à une question de la presse. Il a insisté sur les mesures prises pour accroitre l'offre en devise et la nécessité d'injecter des recettes publiques dans l'économie réelle.

Deogratias Mutombo a reçu notamment mission de veiller au rapatriement des 40% des recettes d'exportations auprès des opérateurs miniers.

Au nombre des mesures structurelles, le gouvernement veut installer des plates-formes logistiques dans tous les postes frontaliers, informatiser et interconnecter l'ensemble de services afin d'éradiquer la fraude et la contrebande. De même, des accords bilatéraux et régionaux d'actualisation de la nature et du contenu du commerce transfrontalier, notamment avec l'Angola sur l'importation du carburant sont envisagées.

Dans le but de relancer la production et de diversifier l'économie, le gouvernement a décidé l'octroi des crédits aux structures publiques de production agricole comme le DAIPN et Bukanga Lonzo et l'octroi des crédits aux structures agro-pastorales privées développant des projets rentables.

Le ministre des Finances a profité de cet échange avec la presse pour annoncer la tenue, en septembre 2017, d'un Forum national sur le système fiscal avec comme objectifs de rendre la fiscalité congolaise « simple, compétitive, attractive, à rendement élevé et au service du développement ».