Congo-Kinshasa: ECC - Le révérend Bokundoa succède à Mgr Marini Bodho

Après dix-neuf ans règne, le professeur révérend André Bokundoa-bo-Likabe succède à Mgr Marini Bodho aux commandes de l'Eglise du Christ au Congo (ECC). Définitivement, la date du samedi 19 août 2017 aura marqué l'avènement d'un nouveau leadership à l'ECC.

Le 17ième Synode national a été déterminant pour l'Eglise du Christ au Congo. Le samedi 19 août 2017 a marqué le début d'une alternance longtemps attendue au sommet de l'Eglise, consacrant l'élection du nouveau président et représentant légal de l'ECC, le professeur révérend André Bokundoa-bo-Likabe en remplacement de Mgr Marini Bodho qui a servi pendant dix-neuf ans en dépassement de mandat.

La soirée du samedi 19 août 2017 a retenu l'attention de touts les protestants de la République démocratique du Congo. Après un scrutin à deux tours, c'est finalement le révérend André Bokundoa qui l'a emporté avec une majorité confortable de de 57,7% devant le révérend Milenge Mwenelwata qui a obtenu 39,5%.

En outre, le nouveau staff national de l'Eglise du Christ au Congo est composé de Mgr André Bokundoa comme président. Il est suivi de Mgr Nyamuke et Mgr Milenge, respectivement 1er et 2ème vice-présidents.

Dans sa vision, celui qui n'était que jusque-là, secrétaire général et représentant légal de la Communauté Baptiste du Fleuve Congo, élevé au titre de représentant légal de l'ECC, le professeur-révérend Bokundoa entend consolider l'unité dans la diversité de l'ECC, tout en amorçant un vaste programme de développement durable.

Par ailleurs, le nouveau président de l'Eglise du Christ au Congo pense, entre autres, à faciliter et ré-harmoniser le cadre de collaboration entre son Eglise et l'Etat congolais. Le révérend Bokundoa pense faciliter le cadre de collaboration entre la présidence de l'ECC et les différentes communautés membres. Il veut aussi impliquer toute l'Eglise sur les questions liées aux droits de l'Homme, à la bonne gouvernance et à la protection de l'environnement.

Elu pour un mandat de six ans, le professeur- révérend André Bokundoa-bo-Likabé est détenteur d'un diplôme d'études supérieures à l'Ecole biblique et Archéologique française de Jérusalem en Israël et un doctorat en Sciences bibliques de l'Université de Sheffield en Grande-Bretagne.

De 2005 à 2010, Mgr André Bokundoa a présidé le Fraternité Baptiste de toute l'Afrique (FBTA). C'est depuis 1998, jusqu'à son élection à la tête de l'Eglise du Christ au Congo, Mgr André Bokundoa était secrétaire général et représentant légal de la Communauté Baptiste du Fleuve Congo. Il est marié et père de six enfants.