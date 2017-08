Congo-Kinshasa: Promotion des échanges culturels entre la Chine et la RDC

La Compagnie Théâtre des Intrigants et l'Association des femmes chinoises en RDC (AFCC) ont signé, le samedi 19 août 2017, deux conventions en vertu desquelles elles s'engagent notamment à soutenir leurs échanges culturels.

La Compagnie Théâtre des Intrigants et l'Association des femmes chinoises en République démocratique du Congo s'engagent notamment à promouvoir les rencontres culturelles, gastronomiques, touristiques organisées par les deux structures. C'est ce qui résulte notamment de deux protocoles d'accord que les deux organisations ont signés, le samedi 19 août 2017.

C'était à l'occasion de la journée de solidarité envers des enfants orphelins et ceux en situation difficile organisée au siège de la Compagnie Théâtre des Intrigants, à N'Djili. La Compagnie Théâtre des Intrigants a été représentée par son directeur artistique, Valentin Mitendo. L'AFCC l'a été par sa présidente, Rosine, alias « mama Rosa ».

En vertu de ce premier protocole d'accord, l'AFCC a remis à ces orphelins quelques cadeaux, à savoir les tricots et polos, les sacs à dos, les gourdes, les boîtes mathématiques, les moustiquaires et papiers hygiéniques, chips, stylos et agendas, office set pour le bureau.

La deuxième convention sera mise en exécution dans toutes les actions que la Compagnie Théâtre des Intrigants va mener avec son nouveau partenaire, l'AFCC. L'article premier de cette convention a institué ce partenariat entre les deux structures pour une durée indéterminée. Le deuxième article indique que l'objectif principal de ce partenariat est de soutenir les échanges culturels entre l'AFCC et la Compagnie Théâtre des Intrigants en ce qui concerne notamment les rencontres culturelles, gastronomiques, touristiques organisées par les deux structures ; les voyages d'informations dans les deux pays concernés ; le soutien et la participation au festival dénommé Journées congolaises de théâtre pour et par l'Enfance et la Jeunesse (Joucotej) ; l'éducation artistique des jeunes par la musique et le théâtre ; le soutien aux filles et mères artistes ; la recherche des financements pour les activités culturelles communes ; la conception et la réalisation des projets d'intérêt commun.

Le troisième article de ce deuxième protocole soumet chaque partenaire au respect de ses engagements. En cas de désaccord, les partenaires s'engagent à régler leurs différends à l'amiable. Et en cas de non conciliation, ils choisissent de façon consensuelle la sorte d'arbitrage qui leur convient. Selon le quatrième article, la présente convention entre en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.

Amitié scellée

Après cette étape, les deux parties se sont échangées des symboles pour sceller cette amitié. L'AFCC a remis à son partenaire des assiettes et des tasses de thé. Ce qui, pour la présidente de l'AFCC, signifie : « nous allons désormais mangé dans une même assiette et boire dans une même tasse ».

Le directeur artistique de la Compagnie Théâtre des Intrigants a remis à son partenaire une œuvre d'art en malachite sur lequel sont taillées deux mains qui symbolisent l'amitié. Pour lui, «cette convention est un point de départ pour avoir vraiment une information solide sur la culture, l'art chinois ».

En visite au siège de la Compagnie Théâtre des Intrigants, à N'Djili, la délégation de l'AFCC était composée de la mission médicale chinoise en RDC. Le chef de cette mission médicale, Wang, a remis un don de médicaments à ses partenaires.

De leur côté, les enfants bénéficiaires du don ont émis le vœu de voir cette assistance profiter à tous les autres enfants de la RDC. Ils souhaitent aussi que leur donateur soutienne également l'édition 2018 des Joucotej.