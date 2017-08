Togo: Christophe Tchao, chef groupe parlementaire UNIR - "On déplore ce qui s'est passé"

Tchao affiche une certaine sérénité. "Si nous avons un candidat qui est battu dans les urnes, il n'y a aucun problème. Le jour où nous aurons un candidat battu dans les urnes, le vainqueur, on le félicitera et on l'accompagnera dans sa mission", a assuré le responsable du groupe parlementaire UNIR. Avant de poursuivre, "ce pays nous l'aimons et nous voulons que ce pays avance".

On sait que le PNP avait convié ses militants à manifester pour réclamer le retour à la Constitution de 1992. Sur le sujet, le parti au pouvoir reste dans son schéma, les réformes constitutionnellles et institutionnelles. Il n'y a donc pas de mépris de la part du Chef de l'Etat ou encore du Premier ministre qui ne se sont pas exprimés sur les derniers évènements, dans la mesure où "les choses sont en marche". Il a donné pour exemple des actions de la Commission de réflexion sur les réformes que dirige Awa Nana, qui est une manière pour legouvernement de reprendre la main, faute de consensus à l'Assemblée nationaale, pour opérer ces réformes. "L'essentiel, peu importe la la démarche, qu'on puisse nous proposer quelque chose" qui puisse recueillir l'adhésion de tous.

Toutefois, l'ancien ministre aujourd'hui député de la majorité présidentielle a indiqué ne pas croire que ce soit des supérieurs qui ont donné ou qui donnent les instructions de tirer sur des manifestants. Et en.opposition à ceux qui parlent de l'utilisation d'armes de guerre pour reprimer des maniffestants aux mains nues, il se refuse de comparer les armes utilisées à ceux qu'on a vu sur des théâtresss de guerre comme en Irak, en Syrie et autres.

