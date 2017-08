Cameroun: Roger Milla invité à la célébration de la fête nationale d'Israël

Cette visite devrait permettre à la fondation « Coeur d'Afrique » de rencontrer de potentiels partenaires pour ses actions humanitaires.

Le tapis rouge déroulé à Roger Milla. L'ambassadeur d'Israël au Cameroun a invité jusqu'au 18 août le footballeur africain du 20e siècle à une manifestation en marge de la célébration de la fête nationale de l'Etat hébreux. Ce type d'invitation est très souvent synonyme de soutien à des projets dans les domaines de la vie sociale, de la santé, etc. Cette visite devrait permettre à la fondation « Coeur d'Afrique » de Roger Milla de rencontrer de potentiels partenaires pouvant la soutenir dans ses actions humanitaires.

Mais aussi de contribuer au renforcement des liens d'amitié qui existent entre Israël et le Cameroun, a-t-on appris. Plusieurs activités sont inscrites au programme de cette visite officielle en Israël. Notamment, un diner d'ouverture avec les représentants du ministère israélien des Affaires étrangères, un tour guidé de Jérusalem. Mais aussi, un diner avec Pablo Kaplan, fondateur de « Wheelchairs of hope », ONG israélienne consacrée à la production des chaises roulantes pour enfants handicapés. Comme visite touristique, il jettera un coup d'oeil sur l'aménagement d'une aire intégrée de jeux pour enfants handicapés avant d'aller au Mémorial de « Yad Vashem », haut-lieu de recueillement et de mémoire, en souvenir aux victimes de l'holocauste, etc.

Cette année, l'ambassade d'Israël au Cameroun a sollicité Roger Milla pour accompagner cette initiative par son implication personnelle et la participation de sa fondation « Coeur d'Afrique ». Car, d'une part la fondation, depuis trois ans, a soutenu le pavillon des enfants drépanocytaires du centre mère et enfant de la fondation « Chantal Biya » grâce à une offre en équipements hospitaliers et divers autres équipements.

D'autre part, « Coeur d'Afrique » a construit un centre à Yaoundé pour l'insertion socioprofessionnelle des femmes dans les situations d'invalidité. Pour rappel, c'est le 4 mai dernier que ces deux structures ont été les bénéficiaires du « Israel Day avec Roger Milla 2017 », un concept de l'ambassade d'Israël au Cameroun en partenariat avec la fondation « Coeur d'Afrique ». Elles ont bénéficié d'un don de matériels et équipements de couture, secrétariat, restauration, etc., ceci pour le démarrage du « Handicap home », établissement humanitaire composé de femmes handicapées.

En dehors de lutte contre le terrorisme sur le continent noir, Israël pousse le pion et veut oeuvrer également dans les projets d'agriculture, de l'éducation, de l'énergie, la santé, entre autres. Ses différents enjeux pour le continent seront mieux appréhendés lors du prochain sommet Israël-Afrique qui se tiendra le 27 octobre prochain à Lomé, au Togo.