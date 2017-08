Congo-Kinshasa: Grève à l'Unikin - où vont le professeur Kitombole et l'APUKIN ?

Notons aussi que certains professeurs désavouent les actions de l'APUKIN qu'ils qualifient d'inopportun car, la situation du pays est préoccupant. Ce, surtout du point de vue économique et politique. A savoir aussi que les professeurs de l'UNIKIN ne sont pas tous réunis au sein d'une même association. D'autre sont dans l'association des professeurs de l'UNIKIN (APUKIN) et d'autre sont regroupés dans le conseil des professeurs d'université au Congo affilié à la confédération syndicale du Congo (CPUC-SCS).

L'objectif de cette grève est que le gouvernement puisse répondre à deux exigences majeures qui sont premièrement, l'indexation de leur salaire par rapport au taux budgétaire tel que voté au Parlement à partir du mois de juillet. Et, deuxièmement, que le comité de gestion puisse être constitué après vote des professeurs d'Université. Toutefois, il est constaté que, quand bien même l'université tourne au ralenti, les activités sont exécutées normalement comme prévus dans le calendrier. Ainsi, la délibération des étudiants dans presque toute les facultés, la correction des mémoires et TFC pour ceux de la deuxième session par certains directeurs et encadreurs qui sont des professeurs se font normalement.

