Congo-Kinshasa: ECC - André Bokundoa succède à Marini Bodho !

C'est André Bokundoa-bo-Likabe qui va présider aux destinées de l'Eglise du Christ au Congo, ECC.

Il a été massivement élu au deuxième tour de l'élection du président national de l'ECC, le samedi 19 août 2017, avec 247 voix, soit 57,7% face au Révérend Docteur Milenge Mwenelwata, 169 voix, soit 39,9%. La nouvelle équipe est composée de : André Bokundoa-bo-Likabe, président national ; Nyamuke, 1er Vice-président et Milenge Mwenelwata, réélu 2ème Vice-président avec plus de 90%. Ce scrutin a donc sanctionné la fin des assises de la 17ème session du synode national de l'Eglise du Christ au Congo.

En effet, pendant plus de 5 jours, soit du 14 au 19 août 2017, plus de 400 délégués venus de toute l'étendue de la RDC, c'est-à-dire, des 95 communautés membres de l'Eglise du Christ au Congo, ont été au synode national. Ils se sont librement choisi leurs dirigeants. Ce, conformément aux statuts, qui stipulent que le mandat du président national de l'ECC est de six ans, indéfiniment renouvelable par le biais du synode national. Aussi, le texte souligne également la limitation de l'âge à soixante-quinze (75) ans.

Sans campagne, ni mot d'ordre, les délégué au synode national de l'ECC ont décidé de choisir Bokundoa-bo-Likabe André comme leur président national. En effet, un nouveau vent va souffler au sein de l'Eglise du Christ au Congo avec l'avènement à la tête de cette communauté de Mgr Bokundoa-bo-Likabe, Secrétaire général et Représentant Légal de la Communauté Baptiste du Fleuve Congo, CBFC. Il est également Pasteur Titulaire à l'église locale CBFC située dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo.

Il sied de souligner qu'avec son cursus tant spirituel qu'intellectuel, cet homme de Dieu, ressortissant du Grand Equateur va, avec l'aide du Saint Esprit, accomplir sa mission au sein de l'ECC. Aussi, avec son savoir-faire, les protestantes et protestants bénéficieront davantage de sa politique sociale pour la promotion de la paix, des actions humanitaires et droits humains.

Bokundoa-bo-Likabe apporte sa pierre à la construction de l'ECC surtout qu'il est doué à la valorisation et rentabilisation immobilière des patrimoines de la communauté.

Est-ce que c'est de la géopolitique ?

De la province Orientale à l'Equateur, certains observateurs ont salué le changement au sein de l'ECC en termes des provinces ecclésiastiques. Certainement, il fallait faire un choix judicieux afin d'éviter toute équivoque du tribalisme au sein de l'église. Mais, une chose est vraie, les différents challengeurs (Milenge et Nkuye) n'ont pas démérité.

Critère pour être élu

Bien avant l'élection, le nouveau modérateur, Unda Gabriel, a énuméré les différents critères pour être élu président national de l'ECC, conformément à l'article 36 de la Constitution de l'Eglise et aux saintes écritures tirées à la première lettre de Paul à Timothée, chapitre 3 versets 7-12. Il a souligné qu'Il faut que le candidat reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres doivent être maris d'une seule femme, et diriger bien leurs enfants et leurs propres maisons;... Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable, et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ.

Sur ce, André Bokundoa a, d'après les délégués au synode, rempli tous ces critères.

D'où, des félicitations lui viennent de toute l'étendue de la RDC et de tous les protestants du monde entier.

Vision de Bokundoa pour l'ECC

Il a une vision claire et nette. De surcroit, une vision attendue de tous les protestants. André Bokundoa-bo-Likabe jure de consolider l'unité de l'ECC ; amorcer ensemble avec tous les protestants un vaste programme de développement durable ; favoriser l'émergence des Communautés membres avec les apports internes et externes ; faciliter le cadre de collaboration entre la présidence de l'ECC et les différentes communautés membres ; repenser la vision évangélique de l'ECC par la mise en place des programmes et projets ayant pour objectif le renforcement permanant des capacités des cadres à tous les niveaux ; impliquer l'ECC sur les questions liées aux droits de l'homme, à la bonne gouvernance et à la protection de l'environnement.

Enfin, il veut faciliter et harmoniser le cadre de collaboration entre l'ECC et l'Etat congolais. C'est dire qu'à travers André Bokundoa-bo-Likabe, l'ECC doit également être apolitique afin d'imprimer une nouvelle page de l'histoire.