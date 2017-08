Maroc: La défense des causes et intérêts de l'Afrique, une orientation immuable du Royaume

Tétouan — L'engagement du Maroc à défendre les causes et les intérêts de l'Afrique est une orientation «immuable » que le Royaume continue à conforter avec assurance et fierté, a affirmé, dimanche, Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

"L'engagement du Maroc à défendre les causes et les intérêts de l'Afrique ne date pas d'aujourd'hui. C'est plutôt une orientation immuable que Nous avons héritée de Nos Ancêtres, et que Nous continuons à conforter avec assurance et fierté", a souligné le Souverain dans un discours adressé dimanche à la Nation à l'occasion du 64-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple.

Sa Majesté le Roi a tenu à assurer que le choix du Maroc de se tourner vers l'Afrique n'a pas été le fruit d'une décision fortuite, ni dicté par des calculs conjoncturels ou des supputations éphémères, mais "le gage de notre fidélité à cette histoire commune, et l'expression d'une foi sincère dans la communauté de destin qui nous rassemble".

Ce choix est également l'aboutissement d'une méditation profonde et réaliste, organisée autour d'une vision stratégique inclusive à long terme, et adossée à une approche graduelle fondée sur la notion de consensus, a expliqué le Souverain.

"Axée sur une connaissance pointue de la réalité africaine, Notre politique continentale est magistralement illustrée à travers plus de cinquante déplacements effectués au cours de Notre règne dans plus de vingt-neuf pays, dont quatorze ont été visités depuis octobre dernier", a rappelé le Souverain, précisant que cette politique s'articule également autour de la promotion des intérêts communs par la mise en place de partenariats solidaires gagnant-gagnant.

Cette approche concrète trouve sa meilleure illustration dans les mégaprojets de développement lancés par le Souverain, tels le gazoduc atlantique Nigéria-Maroc, la construction de complexes de production d'engrais en Ethiopie et au Nigéria, la réalisation de projets de développement humain destinés à améliorer les conditions de vie des populations africaines, comme les services et les installations sanitaires, les établissements de formation professionnelle, les villages de pêcheurs.

De plus, cette politique a été couronnée par le renforcement des partenariats économiques, le retour du Maroc à l'Union Africaine et l'Accord de principe donné pour l'adhésion du Royaume au sein de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, s'est félicité le Souverain.

Après avoir souligné que la Révolution du Roi et du Peuple, est plus qu'une épopée nationale symbolisant la communion entre le Trône et le Peuple, SM le Roi a indiqué qu'elle constitue un moment phare dans l'histoire du Maroc, qui vit son aura et ses effets salutaires s'étendre bien au-delà des frontières nationales pour rayonner jusqu'aux confins de l'Afrique.

Cet épisode mémorable a été aussi une source d'inspiration pour les mouvements de libération au grand Maghreb et en Afrique australe et boréale et le catalyseur d'une prise de conscience aigüe et d'une foi accrue dans la communauté de destin qui unit le Maroc à son continent, a dit le Souverain.

Le lien fusionnel, a rappelé le Souverain, prit, d'abord, forme à travers le combat commun qui fut mené pour retrouver la liberté et recouvrer l'indépendance. Il se cristallisa ensuite autour de la construction des Etats africains indépendants, dont la clé de voûte fut le respect de la souveraineté, l'unité nationale et l'intégrité territoriale des pays du continent.

Aujourd'hui, cette œuvre solidaire se poursuit dans le but de réaliser le développement commun et le progrès partagé auxquels aspirent tous les peuples africains, a affirmé le Souverain.

SM le Roi a dans ce sens rappelé que le Maroc, imprégné de la symbolique et des valeurs inhérentes à cette glorieuse Révolution, adopta, dès son indépendance et sans surprise, des positions fermes à l'avantage de l'Afrique, et prit des initiatives concrètes en sa faveur.

Cette fibre africaine s'est manifestée notamment à travers la participation, en 1960, à la première opération de maintien de la paix au Congo; la tenue, la même année, à Tanger, de la première réunion de la Commission de développement de l'Afrique ; et la création inédite, au sein du Gouvernement de 1961, d'un ministère pour les affaires africaines ayant pour mission de soutenir les mouvements de libération, a rappelé le Souverain.

Les efforts sincères du Royaume en faveur des peuples africains, a dit SM le Roi, vont être couronnés en 1961 par la tenue de la Conférence de Casablanca, qui posa les premiers jalons pour l'avènement, en 1963, de l'Organisation de l'Unité Africaine.