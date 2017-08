Congo-Kinshasa: "Entreprises attribuées à la famille présidentielle". Contre-enquête - Joseph Kabila lavé !

Celui qui n'a écouté qu'un seul son de cloche, n'a pas encore écouté, disait un grand penseur chinois, dans ses célèbres écrits sur la critique et l'autocritique.

En effet, l'opinion nationale et internationale avait, tout dernièrement, été abondamment arrosée par des informations d'une agence de presse internationale, attribuant à Joseph Kabila et sa famille la propriété d'une centaine d'entreprises touchant tous les secteurs de la vie économique de la République Démocratique du Congo.

Ce, avant de marteler sur l'enrichissement illicite de la famille présidentielle RD-Congolaise. Déterminée à faire la lumière sur ces allégations, une équipe de journalistes congolais d'investigations, menée par la journaliste Barbara Nzimbi, coordinatrice, a mené une contre-enquête. Dans un communiqué remis à la presse, en guise de conclusion, intitulé : "contre-enquête d'un groupe de journalistes sur les richesses attribuées mensongèrement à la famille présidentielle", et signé par Barbara Nzimbi, il s'avère que sur la centaine d'entreprises prétendument attribuées au Président de la République et à son entourage, deux seulement leur appartiennent. Il s'agit d'un hôtel et d'une boîte de nuit. Bref, pour Barbara Nzimbi et son équipe, les médias internationaux et nationaux ont diffusé des informations truffées des contrevérités dans l'unique but de nuire à la réputation du Président de la République et sa famille. Ci-après, le communiqué de presse de l'équipe Barbara Nzimbi.

Communiqué de presse

Sujet : Contre-enquête d'un groupe de journalistes sur les richesses attribuées mensongèrement à la famille présidentielle

Tout le monde a encore en tête les conclusions mensongères d'une prétendue enquête d'une agence de presse internationale sur le supposé enrichissement de la famille présidentielle à qui appartiendrait une centaine d'entreprises touchant tous les secteurs de la vie économique.

Après une contre-enquête diligentée par quelques journalistes sous la coordination de Barbara Nzimbi, sur ces allégations d'enrichissement sans cause de la famille présidentielle, il s'avère que sur la centaine d'entreprises prétendument attribuées au Président de la République et à son entourage, deux seulement leur appartiennent.

Il s'agit de l'hôtel... . Et de la boite de nuit... .

De ce fait, les allégations sur l'enrichissement de la famille présidentielle sont mensongères.

Elles ont été publiées dans l'unique but de nuire à la réputation du Président de la République et à sa famille afin de le fragiliser politiquement.

Ces fausses allégations sont le fait de certains membres de la communauté internationale qui abhorre la souveraineté de la RDC sur ses richesses naturelles. Eux qui souhaitent faire main basse sur les ressources naturelles de la RDC.

La méthode utilisée, pour jeter en pâture la dignité d'un homme, le Président Kabila, n'est pas sans rappeler celle que les mêmes impérialistes n'avaient pas hésiter à mettre en branle contre Feu le Président Mobutu.

Par médias interposés, le Président Mobutu avait été présenté comme étant à la tête d'une fortune colossale évaluée en dizaines de milliards de dollars américains.

A sa mort, la vérité éclata.

Sa fortune avait été gonflée superficiellement pour l'opposer à l'opinion nationale et internationale.

Mobutu n'était que la victime d'une machination de ses anciens alliés.

Les comploteurs contre la souveraineté de la RDC ont recouru à la même recette pour déstabiliser le Président Kabila dont le nationalisme et le patriotisme ne sont plus à démontrer.

En conclusion, les médias internationaux et nationaux ont diffusé des informations truffées des contrevérités dans l'unique but de nuire à la réputation du Président de la République et sa famille.

La presse doit bannir dans ses pratiques les campagnes d'intoxication financées dans un but inavoué.