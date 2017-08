Congo-Kinshasa: Acte de bienfaisance à Kinshasa-Kintambo - Freddy Kita en visite au home des vieillards de l'Armée du Salut

Au terme des ovations nourries et des paroles de bénédictions de ces personnes du troisième âge, le Vice-ministre à la Coopération Internationale a effectué une petite visite guidée des installations qui l'a conduit auprès de la personne la plus âgée (104 ans) de même qu'auprès du tout premier responsable Noir de l'Armée du Salut (RD. Congo et Angola) après le départ du colonisateur, en l'occurrence, Papa Chaddrack Diakuanua. Freddy Kita a également écouté attentivement et bien noté des doléances formulées par ses hôtes. Cette rencontre s'est achevée dans une ambiance conviviale, bon enfant.

«Je dis merci à Dieu. Si je me présente aujourd'hui devant vous c'est parce que c'est vous qui êtes mes géniteurs. C'est grâce à vous que moi, votre fils, je suis aujourd'hui élevé à ce poste des responsabilités au sein du Gouvernement. C'est avec une joie immense que j'effectue cette visite de réconfort pour témoigner ma gratitude. Ici, c'est ma maison car je suis Salutiste. Je vous ai apporté quelque chose de symbolique. Cette première visite n'est pas la dernière. Je reviendrai. Je compte prier et partager un repas avec vous, mes parents, pendant la prochaine journée dominicale. Mille mercis ! Alléluia !». Telle est la quintessence du mot prononcé par Freddy Kita Bukusu.

Avec sa triple casquette de Vice-ministre à la Coopération Internationale, d'Autorité morale du parti dénommé «Mouvement du Peuple pour le Progrès Social» (MPPS) et aussi de Salutiste, Freddy Kita Bukusu est allé à la rencontre des personnes du troisième âge et des enfants au home des vieillards de l'Eglise Armée du Salut, en cette mi-journée du samedi 19 août 2017. Dans sa gibecière, ce digne fils maison a apporté quelques présents (riz, farines de maïs, boissons sucrées, ... ).

