Ile Maurice: Vol au City College - Le suspect de 14 ans libéré

Des bijoux en or, des téléphones portables et une somme de Rs 9 000 ont été dérobés. La valeur marchande des objets volés est estimée à Rs 500 000.

La mère du mineur devra fournir deux cautions de Rs 5 000 chacune et signer deux reconnaissances de dettes de Rs 15 000. Elle a, d'emblée, pris l'engagement de ne plus travailler afin de veiller sur son fils qui doit rester chez lui, à Pailles. Elle veillera à ce qu'il se conduise bien.

Son avocat, Me Ridwaan Toorbuth, a présenté une motion de remise en liberté pour l'adolescent, qui fait l'objet de deux accusations provisoires de vol commis par plus de deux individus, dans le cadre du vol perpétré au City College et chez un individu.

