Ile Maurice: Les syndicats s'en vont en guerre

L'Association Travayer Transport Autobus, l'UBS Employees Union, la Bus Industry Traffic Officers Union, la Bus Industry Staff Association seront représentées par l'Union Joint Panel. La NTC Workers' Power Union sera le porte-parole des syndicats de la Compagnie nationale de transport tandis que l'Union of Bus Industry Workers (UBIW) s'exprimera pour les travailleurs des compagnies d'autobus privées telles que Triolet Bus Service et Rose-Hill Transport.

La situation est d'autant plus pénible que les chauffeurs de taxi d'hôtels, regroupés au sein de la Federation of Hotel Taximen Association, ne peuvent opérer ailleurs. La fédération tentera de négocier des solutions lors de cette rencontre.

Leur opération escargot dans la capitale, le 3 août, semble avoir fait bouger les choses. Les chauffeurs de taxi d'hôtels rencontrent ce lundi 21 août le ministre du Tourisme, Anil Gayan. Ces opérateurs du circuit hôtelier décrient les opérations clandestines des tour-opérateurs et des vans illégaux qui se partageraient tous les clients. Les chauffeurs ne parviendraient plus à gagner leur vie correctement.

