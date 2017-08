Congo-Kinshasa: La société civile plaide pour l'instauration des caméras dans les bureaux de vote

La coalition de la société civile et du pouvoir coutumier demande à la Commission électorale nationale indépendante(CENI) d'envisager à déployer dans chaque centre de vote des caméras et des appareils photos pour enregistrer tout ce qui se passe dans ces centres en vue d'éviter la fraude et les contestations.

Dans une déclaration faite dimanche 20 août, cette coalition affirme que cette méthode a bien marché dans d'autres pays africains notamment le Nigeria, le Ghana, pour éviter des tricheries.

Me Luc Fikiri Murefu, porte-parole de cette coalition note que cette proposition permettra de rendre les élections plus transparentes.

« Nous ne voulons plus que ce qui nous est arrivé en 2006 et en 2011 se répète. Nous voulons que les élections prochaines soient transparentes, qu'il y ait au moins vingt à vingt-cinq mille observateurs locaux sur toute l'étendue de la République, en raison de quatre ou trois observateurs par centre de vote » propose Me Fikiri.

Il demande à la CENI d'être transparente dans ses méthodes d'organiser les élections.