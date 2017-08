Burkina Faso: Attaque du Café Istanbul - Le Fescuao débute par un hommage aux victimes

Ils exhortent par ailleurs ces Etats à œuvrer pour le renforcement de la collaboration entre les différentes forces de défenses et de sécurités et à opérationnaliser la force du G5 Sahel afin de bouter hors de notre continent ce phénomène

Cette jeunesse du club Unesco a invité l'ensemble des Etats africains à plus de solidarités, à doter nos forces de défenses et de sécurités de moyens adéquats.

Pour cause, le restaurant Aziz Istanbul ne leur était pas accessible. «Les autorités nous ont fait comprendre que le lieu de l'attaque n'était pas accessible pour un public comme nous et qu'il y a encore des autorités qui doivent y aller», a expliqué le président du comité d'organisation.

«C'est tout le sens que nous donnons à cette marche pour montrer à ceux qui sont en face de nous et qui font des massacres barbares que, malgré tout cela, nous restons debout et nous allons triompher», a laissé entendre M Bassané.

Partis de la place de la Révolution au rond-point des Nations unies en passant par la Cathédrale, les membres du club Unesco ont voulu signifier à travers cette marche que la jeunesse, malgré ces évènements qui viennent de se dérouler, reste débout et est prête à porter le flambeau de la paix, de la quiétude pour la population et à œuvrer à la construction de la paix.

