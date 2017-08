Tunisie: A quand le dénouement ?

Dans ce genre d'affaires qui touchent aux intérêts des citoyens, car les téléspectateurs ne sont autres que des citoyens, il faut que le gouvernement, par respect pour ces derniers, intervienne énergiquement et tranche ne serait-ce que par la sommation des deux parties à honorer leurs engagements envers le public. On peut donc obliger les deux parties à différer l'officialisation contractuelle à plus tard et tout faire pour continuer à retransmettre les matches pour le grand public de téléspectateurs qui ne sont nullement disposés à payer les pots cassés de ce litige.

Aujourd'hui, encore pour le compte de la deuxième journée du championnat national, aucun match de football ne sera vu à la télévision. Pourtant, tout laissait croire à un dénouement de la question entre ces deux institutions nationales, tenez-vous bien. On croyait qu'un compromis allait être officialisé sous peu pour permettre aux téléspectateurs de suivre leurs matches. Car un large pourcentage parmi eux ne sont plus motivés pour se déplacer au stade en raison de l'ambiance malsaine qui y prévaut.

