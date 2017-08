Sénégal: En attendant 2019 !

En première année de sciences juridiques et politiques à l'Université Gaston Berger (UGB), on nous enseignait déjà que le scrutin majoritaire dans ces différentes facettes est le plus démocratique parmi les différents modes de scrutin dans une démocratie.

Il permet d'éviter les alliances contre nature et va donc minimiser les chantages et autres colportages nourris, le plus souvent, par des leaders de chambre qui peinent à faire adhérer à leur cause leurs époux, a fortiori les autres membres de leurs familles. Dans le cadre d'une élection législative, il permet également de maintenir le lien entre les électeurs et leurs députés.

Le plus souvent, on considère la représentativité géographique au Parlement comme étant l'avantage principal du scrutin majoritaire uninominal (SMU) : les députés représentent des territoires précis, composés de villes, de villages ou de régions, plutôt que le parti uniquement. Plusieurs promoteurs du SMU font valoir que l'imputabilité réelle d'un représentant dépend du fait que les électeurs d'une région le connaissent et qu'ils sont en mesure de le réélire ou de l'expulser lors des élections. Certains analystes ont même avancé que cette imputabilité géographique est particulièrement importante dans les sociétés agraires et dans les pays en voie de développement.

La rigueur de ce mode de scrutin (le fameux « raw gadou ») a justifié le fait que de grandes figures de l'opposition ont préféré inscrire leurs noms sur la liste proportionnelle plutôt que de figurer sur la majoritaire. Sur le plan de la légitimité, ces députés ont moins de mérite que leurs autres collègues. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont tous des députés élus par le peuple. C'est le système de votation qui diffère mais l'esprit du jeu est conservé.

Tout compte fait, les élections du 30 juillet dernier ont une fois de plus confirmé l'inexistence d'une opposition crédible au niveau national encore moins dans les terroirs. A Saint-Louis par exemple, il y a eu un ou deux leaders qui ont essayé de tenir le coup tandis que le reste était en villégiature. Entre impopularité et incohérence, ils ont choisi de raser les murs pour ramasser les quelques voix discordantes et s'en glorifier outrageusement. Quel manque d'audace !

Mis à part la promenade d'Abdoulaye Wade qui a drainé plus de curieux que de militants du Pds, quel autre leader de l'opposition a-t-on senti durant la campagne électorale ? Même le prolixe Bamba Dièye s'est dérobé à l'espace public tout au long de ce processus de séduction. En tout cas je me posais tout le temps la question de savoir où se trouvent Cheikh Bamba Dièye, Abdoulaye Ndoye et les autres de Taxawou Sénégaal. A vrai dire, ils ont manqué de visibilité ou du moins leur stratégie de marketing politique était grippé.

La situation est moins grave pour Braya qui au moins s'identifie à un « peuple ». Mais il devrait lui aussi se regarder dans une glace pour faire face à la réalité. En vérité, Braya fait le buzz mais n'avance plus. En effet, depuis 1999 avec la coalition And Dékal Ndar d'Ousmane Ngom, Braya ne gagne que la Langue de barbarie et un ou deux centres de vote dans le faubourg de Sor. Pis, il se contente maintenant de Guet-ndar et une partie de Santhiaba et perd désormais Goxu Mbacc. Ce qui veut dire qu'il est en train depuis lors de perdre du terrain et gagnerait à changer de fusil d'épaule plutôt que de s'emmurer dans un orgueil politique qui le mènera sans doute à la guillotine.

Qui est-ce qui reste du lot ? Ah le PUR! Ils n'ont pas fait beaucoup de bruits et ont pourtant surpris plus d'un. Leur stratégie a été de démarcher les porteurs de voix tels que les imams, les délégués de quartiers et autres leaders d'opinion. Je me rappelle un soir alors qu'on était en train de faire une caravane dans les rues de Ndioloffène, j'ai été apostrophé par trois individus en l'occurrence deux filles et un garçon me demandant de voter pour le PUR. A la question de savoir « pourquoi devrais-je voter pour vous ? », ils ont répondu en disant « qu'il nous faut des hommes et femmes de valeurs à l'Hémicycle et qu'il faut également renouveler la classe politique en choisissant des personnalités exemptes de vices. L'éthique et la morale doivent être les viatiques de tout leader politique », poursuivent-ils. Le discours est bien clair : la démarche clairvoyante. Au bout du compte, ils se sont révélés plus productifs que la plupart des crieurs publics.

Et Benno Bokk Yaakaar dans tout ça ? Les chiffres officiels font état de 49, 48 % de suffrages engrangés par la coalition au pouvoir. Ce qui, aux yeux de certains observateurs, est synonyme de second tour si on était dans une élection présidentielle. Je dis dès le départ que l'analyse est biaisée. Une élection législative n'est pas un bon baromètre pour jauger une présidentielle. Les enjeux n'étant pas pareils, les résultats ne peuvent être comparés outre mesure. On a l'habitude de dire qu'une élection présidentielle est le rendez-vous d'un homme avec son peuple. Est-ce qu'on a une fois vu le Président Macky Sall battre campagne pour la liste Benno Bokk Yaakaar durant ces élections ? Bien sûr que non ! Il s'est abstenu de le faire au nom du principe de la séparation des pouvoirs. Alors comment peut-il être comptable des résultats issus de ces élections alors qu'il n'est pas partie prenante ? Il faut arrêter la fanfaronnade !

Pour la majorité des députés élus (105 sur la liste majoritaire), le scrutin a ressemblé à une élection locale transférée au niveau départemental. Ce qui a expliqué la pléthore de listes qui ne se justifieraient pas dans une élection présidentielle. On pensait tous qu'Aida Mbodj allait gagner le département de Bambey, Idrissa Seck celui de Thiès, Abdoulaye Baldé à Ziguinchor, Abdoulaye Wade ou Modou Diagne Fada à Kébémer et Khalifa Sall à Dakar.

Au final, seuls trois départements sur les 45 que compte notre pays ont échappé à la furie marron-beige. Comme si le ridicule ne tuait pas, ils parlent maintenant de second tour à l'élection présidentielle alors que le maitre-mot pour les législatives du 30 juillet dernier était la cohabitation. Sacrés politiciens ! Ils cherchent toujours les moyens pour justifier leurs échecs. Mais les faits sont têtus comme disait le Président Kagamé.

Les potentiels adversaires de Macky Sall en 2019 auront pour noms Idrissa Seck (un leader de quartier), Khalifa Sall (si bien sûr il n'est pas condamné à l'issue de son procès pendant devant la justice et encore faudrait-il qu'il se réconcilie d'abord avec Dakar qui lui a tourné le dos), un candidat du PDS (Karim est inéligible pour l'instant, et Omar Sarr n'est plus Buur Walo), Cheikh Tidiane Gadjo (pour donner aux élections un cachet panafricain... mdr), Abdoul Mbaye (pour son orgueil), une ou deux candidatures venant du milieu maraboutique ou des hommes d'affaires et les autres qui sont tout le temps présents mais simplement pour amuser la galerie. A défaut d'accorder une dérogation au Président Abdoulaye Wade qui est disqualifiée par la constitution pour avoir atteint la limite d'âge pour pouvoir se présenter à une élection présidentielle, je ne vois aucune personnalité politique capable de défier le Président Macky dans un peu moins de deux ans.

La voix de l'émergence sera libre donc mais il faudra l'user avec beaucoup de responsabilité et de prévenance pour réduire davantage les inégalités sociales et incohérences territoriales mais aussi faire renaitre l'espoir dans les cœurs et les esprits.