Sénégal: Litige Wakhinane Nimzatt - La police disperse la manifestation et interpelle 40 personnes

Dans la foulée, Me Amadou Sall du Pds qui a pris part à la marche, ainsi que d'autres camarades de parti comme Babacar Gaye, Bara Gaye, entre autres, se solidarisent. «Nous venons dénoncer cette forfaiture. Comment peut-on ne pas autoriser la marche sans pour autant le notifier par écrit», s'est désolé Me Amadou Sall qui revient à la charge pour soutenir que la décision de la Cour suprême doit être appliquée à la lettre.

Pour le maire Cheikh Dieng, l'autorité est déjà informée, par correspondance, de la marche et le droit doit être dit sur cette affaire. «La décision de justice doit être rendue à notre commune. La Cour suprême a déjà tranché le litige en nous donnant raison. Le marché procure une recette de plus de 300.000 F Cfa», a souligné le maire. Et de poursuivre, pour dénoncer: «ils ont interpelé plus de 40 personne dont un adjoint au maire. C'est inadmissible.»

Aussitôt arrivés sur place, les Forces de sécurité lancent à l'endroit du maire Cheikh Dieng de la commune de Djidah Thiaroye Kao, qui est à la tête de la manifestation, une sommation de disperser la foule et de quitter le lieu, prétextant de l'absence d'autorisation de l'autorité pour la marche. Les Forces de l'ordre jettent quelques grenades sur le véhicule qui transportait la sono, quelques manifestants opposent une résistance et la Police procède à des interpellations: une quarantaine de personnes dont le 3e adjoint au maire, ont été arrêtées.

