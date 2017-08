Cameroun: Election à la Croix-Rouge camerounaise - Cinq candidats, un fauteuil

Après plus de trois mois d'absence, Muhammadu Buhari est rentré au pays samedi dernier et va parler aux… Plus »

Mais il en fallait bien plus pour décourager Roger Feutse, président du comité départemental de la Croix-Rouge dans le Mfoundi et candidat au poste de président de ce mouvement humanitaire. Il ne sait pas ce qui attire autant de convoitises autour de cette institution, mais il affirme que depuis le décès de William Eteki Mboumoua, la gestion de la Croix-Rouge est «calamiteuse». Et c'est avec cette gestion qu'il veut en finir, en proposant sa candidature comme président. Des projets, il en a déjà plein la tête et convoque ses actions comme président départemental pour soutenir sa candidature.

Maintenant qu'il n'est plus là, le contexte est différent. Tout le monde croit avoir une chance de gagner», affirme Mireille Aurélie Sengue Titi, directrice de la communication et de la promotion des valeurs humanitaires à la Croix-Rouge camerounaise. Au commencement était le dépôt d'une quinzaine de candidatures au prestigieux poste de président. Puis, il y a eu des invalidations, même si plusieurs d'entre-elles restent inéligibles au sens de certains acteurs du processus, du fait par exemple du défaut de cartes de membre pour certains, lorsqu'elles ne sont pas invalides. Ensuite, des reports de l'assemblée générale.

Ce sont : Abdousalam Mahaman, Mendomo Cécile Léonie épouse Akame Mfoumou, Roger Feutse, Marie Madeleine Fegue Melingui épouse Fouda, Ousmanou Dawaye et Ebenezer Peh Peh. Mais lundi prochain, ils ne seront que cinq en lice, étant donné qu'Ousmanou Dawaye est décédé il y a quelques jours. A la cellule de communication de cette institution, l'on rassure. Il ne reste plus que les derniers réglages.

