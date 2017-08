Sénégal: Le SNEIPS sensibilise les populations sur les maladies hivernales à Thiès

La Caravane nationale de sensibilisation du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui a démarré le 19 août dernier, se rendra à Louga et Saint-Louis pour amener les populations à adopter des comportements favorables à la santé.

"On leur demande de se laver les mains aux moments critiques, c'est à la sortie des toilettes, de retour du marché et des grands rassemblements pour éviter les maladies", a suggéré le chef de mission, Ousseynou Sy.

Selon M. Sy, par ailleurs coordonnateur du numéro vert du SNEIPS, cette caravane permet de communiquer sur les maladies hivernales comme le paludisme et les maladies diarrhéiques aussi. "On sait que l'hivernage, c'est le moment de prolifération des maladies liées à l'eau", a-t-il martelé.

"[Nous sommes] venus à Thiès sur instruction du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Awa Marie Coll Seck pour appuyer la région médicale à mener des caravanes de sensibilisation sur les lieux de grands rassemblements comme les marchés et les places publiques", a dit Ousseynou Sy, chef de la mission.

