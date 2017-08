Sénégal: Sénégal-RD Congo - Les «lionnes» déjouent le piège congolais et prennent les quarts

L'équipe du Sénégal de basketball a enregistré hier, dimanche 20 août, son troisième succès dans l'Afrobasket féminin en remportant le duel qui les a opposé à la Rd Congo. Les Lionnes ont cependant souffert avant de se défaire d'une accrocheuse équipe congolaise et faire la différence (70-63).

Les championnes d'Afrique en titre venaient de faire l'essentiel mais, elles sont encore attendues par leur dernier adversaire de la poule B. Il s'agit notamment l'Egypte et le Nigeria qu'elles affrontent demain.

Le Sénégal a encore tenu son rang en décrochant hier, dimanche 20 août, face à la Rd Congo sa troisième victoire dans la poule B de l'Afrobasket féminin de Bamako (70- 63). La troisième sortie face à la Rdc devrait permettre d'y voir plus clair et de palier le «manque de personnalité collective» déceler par le coach Moustapha Gaye après la victoire de samedi contre le Mozambique (76-67).

Et les premiers échanges, Astou Traoré et ses coéquipières avaient donné le ton avec une belle maitrise collective. Ce qui a permis au Sénégal d'infliger d'entrée un (0-10. 2e) et obliger le coach congolais à demander un temps mort après deux minutes de jeu.

Le Congo ne tarde pas à trouver la solution sur la raquette en se reposant sur le puissant pivot Bernadette Ngioyisa pour coller aux basques des Sénégalaises et même à mener au score (15-14). Avec une défense individuelle homme-a-homme mise en place par le coach Tapha Gaye, les Lionnes résolvent une partie de l'équation sous la raquette en boxant le pivot adverse. Mais la meneuse Jeannine kaponga avait la patte assez chaude et porte l'équipe congolaise par sa bonne adresse sur les tirs à longues distances.

Les Lionnes vont vite apporter la réplique sur les phases offensives pour rester sous les talons de la Rd Congo même s'il a un handicap de 4 points au terme du 1er quart temps ( 24-20).

Le Sénégal muscle sa défense, refait son retarde en faisant la jonction. Ce, en faveur l'adresse de Astou Traoré et de Ndéye Séne, retrouvée. Le Sénégal reprend l'avantage à la pause (37-40). Un maigre pécule que la bande de Aya Traoré aura du mal à préserver devant la détermination du pivot Congolais Bernadette Ngiyosa (12 points, 6 rebonds). Malgré la maladresse générale ajoutée à une succession de pertes de balles, le Sénégal parvient à contrôler le rythme du match et vire à la fin du 3e quart temps fort d'une avance de 8 points (50-58).

Dans le dernier quart temps, Aya Traoré et ses coéquipières tiennent à bonne distance leurs adversaires (50-60). Ramata Daou et Aicha Sidibé, assez transparentes jusqu'ici, retrouvent quelques sensations, les Lionnes arrivent à stabiliser l'écart à 10 points (58-68. 7e) avant de clore le score sur la marque de (70 à 63).

Le Sénégal assure l'essentiel en s'offrant une troisième victoire de rang qualificative pour les quarts de finale. Les Lionnes ont toutefois deux matchs à livrer dans la poule B. Après la pause observée ce lundi, le Sénégal affronte demain mardi l'Egypte avant d'affronter le Nigeria. Deux matchs qui s'annoncent décisifs pour le leadership du groupe B.

Feuille de match

Oumou Khayri Thiam (6pts , 4 rebonds) ; Aya Traoré (7 pts, 5 rebonds) ; Oumou Khayri Sarr (6pts, 1 reb), Fatou Dieng (0 pts), Mame Diodio Diouf (8 pts, 1 rbd), Ndèye Séne (10pts ; 4 rbds) ; Astou Traoré (19 pts ; rbds) Aminata Fall (0 pt, 0 rebd) ; Mame Marie Sy (8 pts, 7 rbds) ; Sokhna Lika Sy (0 pts 1 rbd), Ramata Daou (4 pts, 5 rebds), Aicha Sidibé (2 pts ; 2 rebds).

Moustapha Gaye sélectionneur des lionnes : «Le plus important était aujourd'hui de négocier et de gagner le match»

Moustapha Gaye s'est dit «satisfait» de la prestation de ses joueuses après la victoire obtenue à l'arrachée devant l'équipe de la RD Congo. Le coach des Lionnes dit sortir d'un match « compliqué» au cours duquel, ses protégées ont montré du « tempérament ». Après les multiples équations congolaises, le technicien sénégalais, soutient qu'il y a des choses «à améliorer et à peaufiner».

«On a eu chaud. C'était un match compliqué dans l'approche. On a eu un peu de crédit à mes déclarations quand j'ai dit qu'en Afrique on n'est pas les meilleures comme il y a dix ans. Les équipes se valent et se tiennent de très prés. Le plus important était aujourd'hui de négocier et de gagner le match. Les équations étaient multiples. Le pivot Bernadette Ngoyisa, aucune joueuse dans ce tournoi de l'Afrobasket ne peut défendre correctement sur elle. C'est la meilleure et quand elle est entourée de filles qui savent chuter, les équations sont multiples. Nous avons été confrontés à ces équations. On a cherché des solutions, travailler en équipe pour gagner. Ce n'était pas évident. Donc, je dis bravo à mes joueuses. On a fait face à une excellente équipe du Congo.

«La plus âgée des Lionnes c'est Astou Traoré et elle n'est pas la plus mauvaise. Imaginer notre équipe nationale, sans Aya Traoré, Astou Traoré, Mame Diodio Diouf et Mame Marie Sy. On aura perdu lamentablement. La joueuse tant qu'elle est compétitive, il faut la sélectionner. Maintenant la gestion durant le tournoi c'est autre chose».

«Je respecte l'Egypte et le Nigéria»

«Je respecte l'Egypte et le Nigéria, les deux prochains adversaires du Sénégal. C'est deux styles différents. Le Style fait de technicité et d'adresse. Le Nigéria fait de puissance, une équipe redoutable. Mais, nous ne les craignons pas. On n'a pas peur d'eux».

«Il nous faut de l'humilité»

Il faudra améliorer le jeu. Il y a des choses à peaufiner et à améliorer. Mais les anciennes donnent entière satisfaction. Nos problèmes ne sont pas physiques. Il sont technico-tactiques. Les équipes du Mozambique et Rd Congo que nous avons rencontrés ne sont pas de manchots. Nous sommes le Sénégal mais il nous faut de l'humilité. Les autres ont travaillé et ont progressé. Gagner devient difficile. Le Mali a perdu hier (samedi, Ndlr) devant l'Angola».

«L'équipe a eu du tempérament»

Aïcha Sidibé et Ramata Daou font de leur mieux. Il n'y a pas un manque de confiance chez des joueuses comme Aicha Sidibé. C'est une jeune joueuse qui découvre la compétition. C'est l'absence de Maîmouna Diarra qui nous porte préjudice. Mais, on est en train de trouver des ajustements. Ce n'est pas facile et il m'arrive de faire jouer Mame Marie (Sy) ou Oumou Khayri Sarr en position 5.

Aujourd'hui l'équipe a montré de la personnalité. Si on en avait manqué, on aurait perdu le match. Au contraire, l'équipe a eu du tempérament aujourd'hui».

Les joueuses ont sorti les tripes. On va souffrir pour prendre la victoire finale. Ce ne sera jamais facile. On a doublé le pivot 4 du Congo. Mais sans dribble, elle arrivait à faire la bonne passe, avec la rotation. On l'a boxé. N'empêche, elle a toujours eu la solution. J'ai dit que l'on a des problèmes en défense et il fait que l'on arrive à scorer. On a pu compenser sur le plan offensif »

Natacha Teba (capitaine RDC) : «Fière de jouer contre le Sénégal»

«Déjà le Sénégal est une grande nation de basketball. Nous étions très fières de jouer contre cette belle équipe et de leur tenir tête jusqu'au quatrième quart temps. Dans le groupe beaucoup de filles n'y croyaient pas et le Sénégal a gagné la partie avec de petites choses c'est-à-dire l'expérience. C'est ce qui fait qu'on est un peu déçu, parce qu'il y avait vraiment de la place pour aller chercher la victoire ».

Papy Kakundé (entraineur RDC) : «On voulait tenir tête au Sénégal»

«C'était un match difficile, on savait qu'on avait en face l'équipe championne d'Afrique. Je pense qu'on a développé un jeu qui a mis le Sénégal en difficulté. Malheureusement pour nous, les Sénégalaises étaient adroites et nous l'avons payé cash. Néanmoins, j'ai apprécié la détermination de nos filles. Elles y ont cru parce que c'est deux nations rivales depuis l'histoire de l'Afrobasket. On tenait à faire tête au Sénégal. Mais en toute sportivité je dirais bravo à l'équipe du Sénégal et nous allons nous préparer pour la suite de la compétition ».

Oumoul Khairy Thiam (Ailière) : «On a été perturbées par les pivots Congolaises»

«On a été perturbées aujourd'hui par le jeu intérieur des Congolaises. Elles ont des grandes tailles qu'on avait du mal à maitriser sous la raquette. Heureusement, qu'on a pu faire des ajustements nécessaire pour trouver la solution ».

Me Babacar Ndiaye président FSBB : «L'alimentation sera améliorée qualitativement et quantitativement»

«C'est un problème global qui concerne toutes les délégations. L'alimentation qui est servie par l'hôtel où logent les équipes n'est pas des meilleures. Il y a eu une réunion qui s'est tenue hier (Ndlr samedi) entre le comité d'organisation et les différentes délégations. Un début de solution est en train d'être trouvé parce qu'il y a eu une réunion qui a été faite. On m'a rendu compte que le diner du samedi a connu une nette amélioration. Ils ont même demandé que les médecins des équipes proposent des menus. Ils se sont engagés à respecter cela. On a demandé aujourd'hui (Ndlr hier) à une Sénégalaise résidant à Bamako de préparer du Thiébou Dieun (riz au poisson) parce que les «Lionnes» avaient envie d'en manger. On verra ce que ça va donner. On saura dans les prochains si l'alimentation sera améliorée qualitativement et quantitativement. A défaut de ça, il faudra trouver des solutions».

Le match contre le Mozambique était "un test" (Aya Traoré)

Le match contre le Mozambique était "un test" pour l'équipe du Sénégal a dit, samedi à Bamako (Mali), la capitaine des Lionnes de basket, Aya Traoré qui prévient que toutes les rencontres seront "difficiles".

"C'était un match difficile. C'est la réalité de la compétition, toutes les équipes se valent et ce match était un test pour nous et ce sera ainsi durant tout le reste de la compétition", a-t-elle dit, en conférence de presse. Selon elle, "les mozambicaines sont de bonnes joueuses et ça n'a jamais était facile quand le Sénégal joue contre cette équipe, car elle ne lâche rien". Le Sénégal avait largement battu la Guinée (105-39) en match d'ouverture de l'Afrobasket 2017 (Bamako, 18-27 août). Pour Aya Traoré, "ce n'est pas parce que le Sénégal avait gagné son premier match avec un large score qu'il en sera de même pour toutes les autres rencontres". "Tout au long du tournoi, on doit rectifier les choses pour ne pas relâcher", a souligné la capitaine de l'équipe nationale de basket-ball.

De son côté, Oumou Khairy Sarr a abondé dans le même sens, faisant remarquer qu'"aucun autre match ne sera facile pour le Sénégal". "Nous avons souffert en deuxième période, mais on a fini par le gagner", a-t-elle relevé. "Le Sénégal est très attendu. On va continuer à se battre, à se concentrer et à travailler davantage parce que le chemin est long", renchérit Diodio Diouf, la meneuse de l'équipe.

Les Lionnes du basket ont remporté leur deuxième match contre la Mozambique (76-67). Les filles de Moustapha Gaye ont fait une bonne première mi-temps. Dans les deux derniers quart temps, les joueuses ont livré une tout autre rencontre marquée par beaucoup de maladresses et d'incompréhensions. Une baisse de régime dont a profité leurs adversaires pour grignoter quelques points.

Lors de leur premier match, elles avaient largement dominé la Guinée (105-39), en match d'ouverture de l'Afrobasket 2017 (Bamako, 18-27 août). Ce dimanche, les protégées de Moustapha Gaye vont jouer leur troisième match à 16h 15 heure locale contre la République démocratique du Congo battue par le Nigéria (84-47). Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, est logé dans la poule B de l'Afrobasket 2017, en compagnie notamment du Mozambique, du Nigéria, de l'Egypte et du Congo.

L'édition 2017 de l'Afrobasket dames, ouverte vendredi, se poursuit jusqu'au 27 août dans la capitale malienne.

Echos de l'Afrobasket

Diarrhée : L'entraineur Tapha Gaye est allé par sa révélation pour expliquer l'absence Aminata Fall au cours des deux premières rencontres des Lions. Le pivot des Lionnes souffrait de diarrhée qui ne serait rien d'autre que la conséquence de la mauvaise qualité de la nourriture. « Aminata Fall souffre de diarrhée. On mange très mal ici (Bamako, Ndlr). Elle souffre de diarrhée comme beaucoup d'autres, c'est pourquoi j'ai préféré la garder et lui mettre un bouchon. Je n'en dirais pas plus», a confié le technicien.

Sécurité : Les organisateurs de l4Afrobasket 2017 n'ont pas lésiné sur les moyens pour assurer la sécurité aux alentours et à l'intérieur du Palais de Sport Salémata Maïga qui accueille l'intégralité des compétitions de l'Afrobasket dames. Un impressionnant dispositif de sécurité est mis en place pour effectuer un contrôle système et veiller au grain.