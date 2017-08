Sénégal: Aprés une journée pluvieuse à Ziguinchor - Le quartier Goumel et la gare routière sous les eaux

Ces fortes pluies ont semé la désolation dans certains quartiers de la ville qui souffre d'un réel problème d'assainissement. La situation du quartier Goumel est certes très préoccupante, mais dans d'autres quartiers comme Belfort, Santhiaba, Colobane, les populations ont été très affectées par ces inondations qui frappent ces quartiers depuis hier. Des pluies d'hier qui risquent de dépasser les records de 98 mm enregistrés par une pluie la semaine dernière à Ziguinchor. Et si les paysans jubilent, certaines populations de Ziguinchor, elles, sont dans l'inquiétude la plus totale. Comme quoi la pluie ne fait pas que des heureux à Ziguinchor.

Un exercice périlleux d'autant plus que le ciel n'avait pas fermé ses vannes, il continuait de pleuvoir. «Nous vivons une situation difficile depuis le petit matin. Nous sommes envahis par ces eaux qui nous viennent des autres quartiers à cause de la configuration de notre quartier. Chose plus intenable, c'est le cocktail désolant offert par ces eaux de pluies qui se sont mélangées aux eaux issues des fosses septiques qui débordent... Nos fosses sont pleines et débordent», lance avec dépit cet habitant de Goumel. Dominique Campal, un enseignant, appelle les techniciens à descendre sur le quartier pour trouver des solutions urgentes pour la construction des canaux d'évacuation.

