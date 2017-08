Mali: Financement des PME-PMI - La BOAD octroie 10 milliards de FCFA à la Banque de Développement du Mali

La Banque Ouest Africain de Développement (BOAD) et la Banque de Développement du Mali (BDM) ont procédé à la signature d'une convention portant sur une ligne de refinancement de 10 milliards de FCFA.

La cérémonie a eu lieu au ministère de l'Economie et des Finances sous la houlette du ministre de l'économie et des finances, Boubou Cissé, en présence du Directeur général de la BDM-SA, Amadou Haidara et le représentant de la BOAD, Marcel Asumou.

En effet, cette ligne de financement est destinée au secteur privé et spécifiquement les PME/PMI, ayant un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 3 milliards de FCFA et un effectif ne dépassant pas 250 employés permanents. Les secteurs éligibles comme l'industrie, l'élevage, la pêche, les communications, le tourisme, production et distribution des biens et services.

L'accès des PME/PMI au financement est une problématique commune des pays émergents. Le secteur des PME/PMI contribue à hauteur de 16% dans la formation du PIB dans les pays à revenu faible alors que ce chiffre se situe entre 19 et 51% dans les pays à revenus intermédiaire et élevé.

Pour Marcel Asumou, vice-président de la BOAD, ce financement témoigne de la volonté de la BOAD de consolider les relations de coopération qu'elle entretient déjà avec la BDM SA. Elle traduit aussi l'intérêt tout particulier que la banque porte au financement des PME, lesquelles constituent la base du tissu économique de nos pays. En cela, poursuite-t-il elles représentent un puissant levier en matière de création d'emplois et de richesses.

Ce financement porte le niveau des financements de la BOAD en faveur du Mali à 568,9 milliards de FCFA pour 131 opérations, avec un taux de décaissement global avoisinant les 60%.