Cameroun: Un univers de louange

Tout un album de chansons gospel en français. Mathilde Okala tient à marquer son empreinte dans le monde de la musique gospel avec des paroles divines et des sonorités variées teintées de bikutsi.

A travers ces morceaux, la chanteuse gospel plonge les mélomanes dans un univers de louange et d'adoration. L'artiste affiche, dès lors, son amour et son attachement infaillible à Dieu dans sa toute première galette musicale de six titres. D'entrée de jeu avec le titre intitulé «Mon Dieu est le Dieu des miracles », Mathilde Okala à travers sa voix douce et voluptueuse, illustre la grandeur du Seigneur dans la vie de chaque chrétien.

Tout comme dans la plage 6 « Dieu nous a tant aimé», il est question ici pour l'artiste de démontrer l'amour que Dieu porte à chacun de ses enfants. Face aux bienfaits de Dieu, l'artiste invite les croyants à implorer Dieu en tout temps à travers le morceau : « Je dois louer Dieu ».

Le titre : « Arrêtez de fouiller » est un conseil que la chanteuse prodigue aux chrétiens. Elle leur demande d'arrêter de chercher des solutions ailleurs lorsqu'ils sont éprouvés. Avant toute chose, « il faut marquer un temps, prier et croire que Dieu est et sera toujours à notre écoute ». Pour la chanteuse, c'est juste un moment d'épreuves à traverser sous le signe du Seigneur qui seul détient la solution à tous les problèmes. « Témoignage » est une démonstration de la bonté de Dieu dans nos vies, notamment le souffle de vie et la santé qu'il nous procure. Précision : la musicalité de cet album repose sur une simplicité au niveau des mélodies.