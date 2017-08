Mali: Fonds Climat dans le pays - L'Accord de Paris présente des opportunités de financements

Le dernier tour retour des éliminatoires du CHAN 2018, l'équivalent de la CAN pour les joueurs locaux, a… Plus »

Pour ce faire, il pense que des efforts de concertation et de coordination restent à faire entre tous les acteurs impliqués. Ce, en vue de mutualiser les moyens, réduire les coûts de transactions liés à la dispersion des efforts, optimiser les actions de synergie et construire des partenaires multi-acteurs permettant d'obtenir des résultats tangibles sur le front du changement climatique.

Et d'ajouter que les opportunités qu'offre l'Accord de Paris permettent de contribuer à la mobilisation du «Fonds Climat» pour le développement des initiatives nationales dans le cadre de l'atténuation et de l'adaptation et de favoriser ainsi la croissance économique durable au Mali.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.