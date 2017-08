Cameroun: Rentrée scolaire 2017 - Les cloches sonnent déjà

Dès lundi 4 septembre prochain, les carillons de la rentrée scolaire sonneront à nouveau.

Elèves, de la maternelle au secondaire, en passant par le primaire, abandonneront alors jeux et autres vadrouilles pour renouer avec leurs livres et cahiers. Alors même que les familles, dans différentes parties du pays, s'activent dans les préparatifs pour assurer la réussite de cette séquence à leurs progénitures, l'on garde encore dans la bouche l'arrière-goût amer d'une année scolaire précédente en demi-teinte.

En effet, suite à des mots d'ordre de grève lancés par certains syndicats d'enseignants, l'école camerounaise a été gravement mise en danger dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Conséquences, les taux de réussite dans différents examens, officiels et de passage, ont connu une chute vertigineuse. Principalement pour ce qui concerne le General Certificate of Education (GCE). Et comment oublier les déperditions scolaires occasionnées par l'insécurité dans la région de l'Extrême Nord, en proie aux affres de la secte islamiste Boko Haram ?

Par ailleurs, la multiplication des actes de vandalisme caractérisés, parfois d'une rare violence car portant atteinte à l'intégrité physique des élèves décidés à aller à l'école, la destruction des infrastructures scolaires et équipements, ont régulièrement suscité interrogation et indignation. A la fois du corps enseignant et du public. Raisons pour lesquelles, au sein des familles, des établissements scolaires et même des autorités administratives compétentes, l'heure est aux concertations.

Pour trouver les voies et moyens permettant de maintenir l'école camerounaise à flot, tout en sauvegardant les acquis de ces dernières années. Notamment, les bonnes statistiques relatives aux taux de scolarisation, le développement d'infrastructures modernes, l'amélioration du niveau général des élèves, la valorisation du diplôme camerounais à l'international ...

Des acquis que l'on doit du reste aux efforts, sacrifices du gouvernement et de ses partenaires au développement. Alors que c'est le branle-bas dans les états-majors, au regard des enjeux de cette rentrée scolaire 2017, votre publication se propose d'accompagner spécialement le processus dès ce 21 août : des préparatifs à la mise sur les rails de l'année scolaire 2017 - 2018 partout au Cameroun. Occasion de dresser le bilan des progrès réalisés dans le secteur de l'éducation dans le pays, d'appeler à des changements là où c'est nécessaire.

Ou encore de célébrer des enseignants, élèves, parents ordinaires qui œuvrent chaque jour pour maintenir allumée la passion de l'école. Un bouillonnement qui se traduira par des reportages, interviews, analyses dans les colonnes de votre quotidien. Pour que vive l'année scolaire 2017 - 2018.