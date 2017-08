Cameroun: Election à la Croix-rouge camerounaise - Cinq candidats pour la présidence

L'Assemblée générale élective a lieu ce lundi 21 août à Yaoundé pour désigner le successeur du défunt président, William Etéki Mboumoua.

Le scrutin pour l'élection du nouveau président de la Croix-rouge camerounaise est fixé pour ce lundi 21 août à Yaoundé. Ce sera au cours de l'Assemblée générale élective présidée par le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, par ailleurs président de la Commission ad hoc.

La liste des candidats retenus par la commission électorale a été rendue publique le 31 juillet dernier dans un communiqué co-signé par André Mama Fouda et El Hadj Modibo Halidou Ibrahima, co-président de ladite commission et président intérimaire de la Croix-rouge camerounaise. C'est dans l'optique de trouver le remplaçant du président William Etéki Mboumoua décédé en octobre dernier. Sur six postulants retenus au départ, il n'en reste plus que cinq en lice. Ousmanou Dawaye, un des candidats étant décédé il y a quelques jours.

Restent donc dans la course : Roger Feutse, président du Comité départemental de la Croix-rouge dans le Mfoundi depuis 2009 ; l'ancienne ministre des Affaires sociales, Marie Madeleine Fouda, jusqu'ici membre du comité national de la Croix-rouge. Idem pour Cécile Léonie Mendomo Akame Mfoumou, elle aussi, ancien membre du comité national de la Croix-rouge. Abdousalam Mahaman et Ebenezer Peh Peh sont également des prétendants au poste présidentiel de cette institution.

La Croix-rouge camerounaise, filiale de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-rouge et du Croissant-rouge, est une institution qui a pour mission d'encourager, de faciliter et de promouvoir en tout moment toutes les formes d'activités humanitaires dans le pays. Elle contribue en outre au maintien et à la promotion du respect de la dignité et de la paix. La Croix-rouge camerounaise mène également des opérations de secours en faveur des victimes de catastrophes et les urgences relatives à la santé.