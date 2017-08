Cameroun: Coopération académique - 100 étudiants en route pour la Chine

La cérémonie de départ pour l'Empire du milieu s'est déroulée jeudi dernier à Yaoundé

Quarante bourses d'études du gouvernement chinois, et soixante de l'Institut Confucius ont été attribuées aux étudiants camerounais en partance pour la Chine jeudi dernier. La cérémonie d'au revoir a été organisée par l'ambassadeur de Chine au Cameroun, Wei Wenhua, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo, et de la directrice de l'Institut Confucius, Jiang Yujiao.

Après un an d'apprentissage de la langue chinoise pour les étudiants dudit institut, ils devront y passer six mois et trois ans pour les boursiers du gouvernement chinois en République populaire de Chine. Ils iront ainsi à la conquête de la science et de la technologie chinoises afin de mettre leur savoir-faire et leurs connaissances au service du Cameroun. « La Chine va vous offrir maternellement sa mamelle technologique et scientifique. N'oubliez pas que notre pays exige de vous devoir et responsabilité.

Soyez les dignes ambassadeurs académiques du Cameroun. Soyez solidaires, assidus et ponctuels, ayez l'amour du travail bien fait », a recommandé le Pr Jacques Fame Ndongo. Deuxième puissance économique mondiale, la Chine devient un choix privilégié pour de nombreux étudiants camerounais. A ce jour, le pays accueille déjà environ 2900 étudiants ressortissants du Cameroun. C'est la plus grande communauté estudiantine africaine. Grâce à la coopération sino-camerounaise, la République populaire de Chine entend apporter plus d'opportunités et de possibilités à ces étudiants.

« Il y a des jeunes camerounais qui avaient fait des études en Chine et qui ont participé à ces projets dès leur retour au Cameroun », a confié Wei Wenhua. Les Lauréats camerounais des bourses chinoises 2017 se disent prêts à rejoindre la Chine en tant qu'ambassadeurs académiques et prêts à défendre les couleurs du Cameroun.

« Conscients des difficultés auxquels fait face notre pays actuellement, nous constituerons un obstacle pour tout comportement de nature à ternir l'image de notre pays à l'extérieur », a rassuré Gertrude Mbezele, lauréate.