Cameroun: Hommage à un vaillant militaire

Né le 2 juin 1993 à Douala, Joël Nganwa Tchoumkeu s'engage dans les forces de défense en 2015 à Douala, par devant la commission de recrutement du Littoral, pour le compte de l'armée de terre. Il effectuera une formation commune de base au centre d'instruction du Génie militaire à Douala et la formation élémentaire de spécialité, au centre d'instruction de Djoum, dans la région du Sud. Le 24 juillet 2017 à 5h du matin, le poste de commandement de sa compagnie à Gould Jouane est attaqué par des terroristes de Boko Haram. Touché à la tête, le jeune soldat est immédiatement transporté par hélicoptère à l'hôpital militaire de Maroua, où malheureusement il meurt quelques heures après. Joël Nganwa Tchoumkeu aura passé deux ans et deux mois sous les drapeaux.

Tout commence par l'arrivée de la dépouille, le cercueil recouvert du drapeau du Cameroun, poussé sur un chariot par ses frères d'armes. Après l'hymne aux morts, le secrétaire général des services du gouverneur du Littoral, Thierry Kin-Nou Nana, qui préside la cérémonie au nom du président de la République, va déposer sur le cercueil du vaillant soldat la médaille de la Vaillance à l'ordre des armées à titre posthume. L'éloge funèbre est dit par le sous-lieutenant Didier Nyangono, du secteur n°2. Il salue le courage, le dévouement et l'abnégation du défunt. Et le cite en exemple, sur le plan humain, pour ses camarades.

