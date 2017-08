Cameroun: Eglise catholique - Mgr Faustin Ambassa Ndjodo chez les siens

L'archevêque métropolitain de Garoua a rendu grâce à Dieu au cours d'une messe pour sa nouvelle charge épiscopale samedi dernier à Obala dans la Lékié, région du Centre

Moment de réjouissance et de communion samedi dernier à la paroisse Marie Mère de Dieu d'Obala, département de la Lékié, région du Centre. Comme en janvier dernier, à l'occasion de son installation officielle et de la prise de fonction effective de Mgr Faustin Ambassa Ndjodo comme archevêque de Garoua, après six années de fructueux ministère épiscopal dans le diocèse de Batouri à l'Est, les filles et les fils de la Lékié sont venus en masse des quatre coins du département et d'ailleurs rendre grâce à Dieu pour la bénédiction particulière dont leur grande famille a été gratifiée.

C'était à l'occasion de la célébration d'une messe d'action de grâce où prenaient part les membres du clergé du diocèse d'Obala avec sa tête son évêque, Mgr Sosthène Léopold Bayemi. Ainsi que l'élite de la Lékié.

A cette occasion, Mgr Faustin Ambassa Ndjodo qui célebrait la messe a exprimé sa détermination de voir tous les fidèles contribuer à la construction du royaume de Dieu afin de permettre à l'église de remplir sa mission.

Mgr Faustin Ambassa Ndjodo s'est aussi dit envahi d'une grande joie de retrouvailles avec ses origines historiques et de sa foi dans cette contrée qui l'a vu naître il y a 53 ans et où il a été initié à la foi chrétienne dès sa naissance. « C'est pour moi un grand ressourcement comme chrétien de revenir ici dans cette contrée où le christianisme est le mieux implanté que partout ailleurs dans le pays.

C'est aussi un message d'action de grâce, de remerciement à l'égard de tous mes frères et sœurs qui vivent ici et ailleurs. Je sais que partout où je vais et où je suis, ils prient pour moi et me soutiennent de différentes façons et c'est pour moi l'occasion de leur dire merci », s'est réjoui l'archevêque de Garoua qui en a profité pour présenter le pallium, symbole de la charge archiépiscopale.

Un sentiment de joie et de fierté que la communauté que les élites et les forces vives de la Lékié n'ont pas hésité à exprimer. « Nous nous sommes organisés pour assurer un accueil enthousiaste à notre frère élevé à cette dignité d'archevêque de Garoua.

Nous sommes heureux de l'accueillir pour le célébrer et même en temps pour l'assurer de notre soutien à distance », a confié Henri Eyebe Ayissi.