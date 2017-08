Cameroun: Blanche Bailly - Avocate de l'amour désintéressé

La chanteuse à été révélée par son titre à succès « Mimbayeur »

Une voix fraîche et douce, un physique à tomber par terre. Blanche Bailly marque les esprits de toutes les personnes qu'elle rencontre.

Très présente sur la scène musicale et les plateaux de télévision, la « go de l'heure » multiplie des clips vidéo « Kam we stay », « Sawa Romance Cover », une reprise de l'artiste Loko. Le titre qui l'a révèle au grand public est « Mimbayeur », sorti il y a trois mois.

Il s'agit d'un featuring avec le rappeur Mink's. Cette chanson qui rencontre un franc succès auprès des jeunes mélomanes dénonce les relations amoureuses hypocrites et toxiques fondées sur l'argent, les honneurs, le prestige des histoires et où les protagonistes sont toujours à couteaux tirés à la fin.

Primée révélation féminine de l'année au Balafon Music Awards, la native de Banganté est considérée par ses fans comme l'une des meilleures artistes Afro-pop de sa génération. Née un 8 août, Bailly Larinette Tatah de son vrai nom, est originaire de la ville de Kumba dans la région du Sud-Ouest.

Elle commence la musique dès sa plus tendre enfance en chantant dans des groupes scolaires et la chorale de son église. C'est dans ces multiples pépinières qu'elle travaille ses compétences vocales et ses performances dans le chant.

Evoluant en France depuis l'âge de 12 ans, elle y obtient son baccalauréat. Diplôme après lequel Blanche Bailly quitte Londres pour revenir « au bercail » lancer sa carrière.