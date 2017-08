Maroc: SM le Roi préside à M'Diq une réception à l'occasion du 54ème anniversaire du Souverain

M'diq — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, a présidé, lundi à la Place de la préfecture M'diq-Fnideq (ville de M'diq), une réception à l'occasion du 54-ème anniversaire du Souverain.

A cette occasion, SM le Roi a été salué par plusieurs personnalités du monde de la science, de la culture, des arts et des médias qui ont remis au Souverain certains de leurs ouvrages.

Il s'agit de Mustapha El Ktiri, Haut commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération qui a présenté à Sa Majesté un ouvrage en deux volumes et en langue arabe intitulé «La mémoire historique commune maroco-algérienne», publié par le Haut-Commissariat aux anciens résistants.

Le président directeur général de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE), M. Othmane Benjelloun, a également présenté au Souverain un ouvrage sous le titre «Fès, l'Ame du Maroc, Douze siècles d'histoire» (trois volumes).

Par la même occasion, M. Naif Sanhit Charar, écrivain koweitien, a remis à SM le Roi un livre intitulé «Le Maroc vu du Koweit, les réalisations accomplies sous le règne de SM le Roi Mohammed VI ». Il en est de même de M. Mohamed Toufiq EL Kabbaj, directeur du cabinet de Feu SM le Roi Mohammed V, que Dieu ait Son âme, et ambassadeur de Feu SM le Roi Hassan II, que Dieu l'ait en Sa Sainte Miséricorde, auprès de plusieurs pays, qui a remis au Souverain un ouvrage en langue arabe intitulé «Mohammed V, biographie et mémoire» et un autre en langue française sous le titre «Le Sahara Marocain» (3 volumes).

M. Lahcen Demnati, ancien ministre et ancien membre du Conseil Constitutionnel, a remis au Souverain un livre intitulé «vingt-neuf printemps, un été» et traitant de la vie et des œuvres de son défunt frère, l'artiste plasticien Amine Demnati.

Le président de la Fondation nationale des musées, M. Mohamed Mehdi Qotbi, a, de son côté, remis à SM le Roi un catalogue sur l'exposition l'Afrique en Capitale.

Par la suite, le secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental et président de l'Université ouverte de Dakhla, M. Driss Guerraoui, et le Président de l'Association internationale francophone d'intelligence économique, M. Philippe Clerc, ont remis au Souverain trois ouvrages réalisés dans le cadre de l'Université ouverte de Dakhla sous leur supervision et intitulés «Intelligence territoriale et développement régional par l'entreprise, expériences internationales comparées», «Intégrations régionales et prospectives des territoires : comparaisons internationales » et « Les nouveaux territoires économiques, acteurs et facteurs de l'émergence : comparaisons internationales».

Le photographe, M. Thami Ennader et le professeur-chercheur en arts traditionnels, M. Abderrahmane El Melhouni ont respectivement remis au souverain un ouvrage en langue française intitulé «Paris 13 novembre, cette nuit» et une encyclopédie en quatre volumes et en langue arabe «La Mémoire de Marrakech».

Le Professeur Youssef El Faquir, président de l'association nationale de radiologie, a remis à SM le Roi une encyclopédie intitulé «Cancer, données générales, diagnostic et traitement» (4 volumes). Le président de la Fondation Mohamed Zerktouni pour la culture et la recherche, M. Abdelkarim Zerktouni a, pour sa part, remis au Souverain un ouvrage intitulé «Mohammed V : biographie d'un Roi et d'un peuple », regroupant les différentes interventions et études présentées lors de la manifestation culturelle «2014 : année de Mohammed V».

Le président-directeur général de la société Promo Presse, M. Mohamed Abderahmane Berrada et le fondateur de l'association «Marocains Pluriels», M. Ahmed Ghayet ont, respectivement, remis à SM le Roi une encyclopédie en 12 volumes intitulée «Cahiers de la régionalisation au Maroc» et un livre sous le titre «Demain, sera eux ».

La directrice de l'information de la première chaine de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT), Mme Fatima El Baroudi a remis au Souverain un livre en arabe intitulé « les chaines satellitaires arabes, entre les défis de la révolution et les enjeux de la stabilité».

Par la suite, l'écrivain Hamid El Hasnaoui et M. Rachid Bhier, chargé de mission et censeur au Collège Royal, ont remis, respectivement, à SM le Roi un ouvrage en langue française sous le titre «Collectes des mémoires de l'empire Chérifien au Royaume du Maroc » et un livre en langue arabe intitulé «les fondements de la responsabilité civile dans les sociétés à participation».

Le chercheur Mohamed El Haddaoui, et le président-directeur général du Groupe «Le Matin», M. Mohamed El Haitami, ont remis, respectivement, au Souverain un livre en arabe intitulé «Aspects du patrimoine juif dans la civilisation marocaine», et un ouvrage sous le titre «Co-développement la vision d'un Roi », regroupant les travaux de la deuxième conférence sous le thème l'entreprise sociale.

Ont pris part à cette réception, le chef du gouvernement, les présidents des deux Chambres du Parlement, les Conseillers de SM le Roi, les membres du gouvernement, les Hauts commissaires, les présidents des instances constitutionnelles, les directeurs des cabinets royaux, les officiers supérieurs de l'Etat-major général des Forces Armées Royales, les membres du corps diplomatique accrédité au Maroc, ainsi que plusieurs personnalités civiles et militaires.