Ile Maurice: Petit-Raffray - Des endroits historiques pas suffisamment valorisés

La cave de Réunion Maurel est aussi un endroit splendide, selon Sajan Pooneeth. Toutefois, il est toujours méconnu des habitants. Nous avons voulu nous y rendre mais nous n'avons pu le faire tant le terrain qui permet d'y accéder n'a pas été débroussaillé depuis des années. Auparavant, l'eau provenant de la cave servait à alimenter un petit réservoir à Grande-Gaube et ce, à des fins d'irrigation. Sajan Pooneeth explique que si les autorités nettoyaient et sécurisaient l'endroit, il aurait pu accueillir des visiteurs.

Dans le passé, le moulin à vent, qui se situe sur la route principale de Petit-Raffray, plus précisément à Union Rouillard, pompait de l'eau d'un puits et alimentait quelque 250 habitants. Selon des personnes âgées qui ont connu cette époque-là, il n'y a jamais eu de problème dans l'approvisionnement en eau ni dans la qualité de l'eau. «Même quand le moulin a arrêté de fonctionner, les personnes vivant là ont continué à puiser l'eau du puits à l'aide d'une corde», raconte-t-on.

Le moulin à vent d'Union Rouillard et la cave de Réunion Maurel sont des lieux riches en histoire mais ils sont négligés et peinent à attirer des visiteurs. «Ils ont été laissés à l'abandon depuis plusieurs années et en même temps, chaque jour qui passe, ils perdent de leur lustre historique», déplore le président.

