Congo-Kinshasa: Le contingent sud-africain de la MONUSCO administre des soins corporels aux orphelins de Nyiragongo

«Ces enfants orphelins, qui n'ont ni père ni mère! Aujourd'hui, je les vois en train d'être lavés, de changer d'habits, et être enduis de pommade. Vraiment, ça me touche beaucoup! Il s'agit même d'un esprit humanitaire très élevé! Cela va contribuer, assurément, au mieux-être de la population de Nyiragongo, touchée surtout par le choléra.»

Plus d'une centaine d'enfants de Munigi, en territoire de Nyiragongo à 5 km au nord de Goma, ont bénéficié samedi 19 août de soins d'hygiène corporelle ordinaire, administrés par les casques bleus sud-africains de la MONUSCO, basés à Munigi. Les soldats de la paix ont administré ces soins pour célébrer le "Mandela-Day", une journée de partage avec les plus démunis en Afrique du Sud.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

