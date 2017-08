Angola: La vraie-fausse passation de pouvoirs de Dos Santos

Jour de repos ce lundi à Bamako à l'Afrobasket dames 2017. Après 3 jours de compétition et 3… Plus »

Luaty Beirão dénonce la propagande du pouvoir, les inaugurations de constructions prestigieuses avant les élections, ou l'omniprésence du MPLA au pouvoir dans les médias et l'espace public. Comme il le dit, la constitution garantit l'égalité de tous les partis, mais il y en a un plus égal que les autres.

Avec l'effondrement des cours du pétrole et la politique dispendieuse des autorités, le pays traverse une grave crise économique. Mais comme l'explique le rappeur et militant des droits de l'Homme Luaty Beirão, personne ne doute de la victoire du candidat du MPLA. C'est la même chose à chaque fois depuis 1975 :

C'est demain, le 23 août, que les Angolais sont appelés aux urnes. De ces législatives se dégagera une majorité chargée d'élire un nouveau chef de l'État. Toutefois, José Eduardo Dos Santos garde les rênes du MPLA et surtout, pour la plupart des Angolais, les élections sont jouées d'avance et c'est son dauphin, João Lourenço, qui sera élu président. Le point sur une campagne sans grand espoir.

