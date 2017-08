Burkina Faso: Décès Salifou Diallo - Hier à la maison mortuaire à Ouaga

Le programme provisoire des obsèques du président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, annoncé, l'heure est aux préparatifs pour rendre un hommage mérité à l'illustre disparu, dont le corps arrive demain mercredi à Ouagadougou. Hier, lundi 21 août, à la maison mortuaire, on s'attelait à l'organisation de la cérémonie de recueillement dans une ambiance empreinte d'affliction.

Après la pluie de lundi matin sur la capitale, ce n'était pas encore la grande affluence à la maison mortuaire à Ouaga 2000, hier en fin de matinée lors de notre passage. Les véhicules qui, petit à petit, prenaient d'assaut le parking aménagé pour la cérémonie entrant dans le cadre des obsèques de Salifou Diallo, laissaient cependant entrevoir que la chaîne de solidarité née depuis l'annonce de la triste nouvelle, la mort à Paris le samedi 19 août courant du président du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), est loin d'être rompue.

A l'entrée de la résidence du regretté, des gendarmes postés au niveau de la guérite ont l'œil sur les mouvements incessants de tous ceux qui vont et viennent. Dans une longue allée, sont déjà dressées des tentes. Y sont déposées des chaises occupées de façon éparse par des visiteurs compatissants. Devant l'une d'elles, un grand poster à l'effigie du regretté président du Parlement burkinabè, sur lequel on peut lire : « Intrépide combattant pour la liberté, la justice sociale et le progrès. Président Salifou Diallo (9 mai 1957-19 août 2017). Repose en paix. » Dans un angle du grand domaine, d'autres sièges tout aussi nombreux sont entassés dans l'attente d'être déployées pour la multitude qui déferlera en ces lieux pour l'ultime hommage à « Gorba », avant le transfert de sa dépouille mortelle dans son Yatenga natal jeudi prochain, où il reposera pour toujours.

Dans l'enceinte du domicile, une photo du défunt est exposée dès l'entrée, bordée de chaises rouges où ont pris place des personnalités bien connues du monde des affaires comme Mahamadi Sawadogo, patron du Groupe SMAF et président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina (CCI-BF). Au fond de l'enclave, des femmes en groupes sont occupées à diverses tâches. Rien ne doit être laissé au hasard. Ainsi, des compartiments entiers de la résidence étaient en train d'être décorés par des éléments d'une agence spécialisée, et la végétation à certains endroits de la vaste cour émondée par des jardiniers-maison.

Les mines étaient déconfites, signe du grand chagrin qui frappe la grande famille Diallo, les ressortissants du Yatenga et la nation burkinabè tout entière. C'est dans cette ambiance très maussade que continuaient à défiler des proches, amis, connaissances de la famille et des personnalités de tous bords. Pendant que nous nous apprêtions à quitter les lieux, des individualités y faisaient leur entrée. Parmi celles-ci, des noms comme Idrissa Nassa, P-DG de Coris Bank international ; le commissaire Paul Sondo, ancien directeur général de la police nationale ; Malick Diallo, frère cadet du disparu...

En rappel, le programme provisoire des obsèques de Salifou Diallo prévoit l'arrivée du corps demain, mercredi 23 août, à l'aéroport international de Ouagadougou. Elle sera suivie d'hommages à l'Assemblée nationale puis au siège du MPP le jeudi 24 août. Le départ du corps pour Ouahigouya est prévu le même jour et l'inhumation sera faite le lendemain vendredi après la prière.