Angola: Le MPLA grand favori des élections générales de mercredi

Des analystes de la situation en Angola confirment que le dauphin d'Eduardo dos Santos a toutes les chances de diriger le pays. Faute de moyens financiers et d'un accès conséquent aux médias, relèvent-ils, les deux principaux partis d'opposition, l'Unita et la Casa-CE, ne semblent pas en mesure de priver le MPLA de sa majorité absolue au Parlement.

Samedi, à quatre jours du scrutin, José Eduardo dos Santos, 74 ans, a transmis le témoin à son successeur devant des milliers de partisans bardés de drapeaux rouge et noir frappés de l'étoile dorée du parti, convoqués dans une plaine de la grande banlieue de la capitale politique, Luanda. « Nous n'avons aucun doute sur la victoire du MPLA. Notre candidat sera le futur président de la République. C'est pour cela que je vous le demande : le 23 août votez MPLA (...) et pour João Lourenço », a-t-il lancé aux militants et sympathisants du parti au pouvoir.

