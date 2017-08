Maroc: 477 détenus graciés, mais aucun militant du Hirak

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

Me Mohamad Zayan, avocat des détenus, espère cependant toujours un geste du roi, avant la grande fête de l'Aïd, dans dix jours. « J'espère, que la raison l'emportera face à l'entêtement », souligne l'avocat. Beaucoup s'attendaient également à ce que le monarque annonce le limogeage de personnalités jugées responsables de retards dans l'avancement des grands projets, notamment à Al Hoceima, épicentre de la contestation. Mais pas un mot là-dessus, non plus.

Dans son discours de ce dimanche 20 août à l'occasion des 64 ans de la Révolution du roi et du peuple, la fête nationale marocaine, le roi Mohammed VI a longuement évoqué la diplomatie africaine du royaume chérifien. « Le choix du Maroc de se tourner vers l'Afrique n'a pas été le fruit d'une décision fortuite », a-t-il notamment affirmé, affirmant qu'il s'agissait de « l'aboutissement d'une méditation profonde et réaliste ».

