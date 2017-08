Burkina Faso: Disparition de Salifou Diallo - Roch Kaboré salue «un homme de conviction et d'action»

Au lendemain de l'attaque terroriste du Café Aziz Istanbul le 13 août 2017 et dont le bilan… Plus »

Au cours du combat, il y a en qui tombent et d'autres qui se relèvent et qui continuent la lutte » a fait savoir Roch Marc Christian Kaboré au cours de sa brève déclaration à la presse.

A l'issue de cette étape, le livre de condoléance est désormais ouvert pour recueillir les témoignages des personnalités et des citoyens qui ont connu l'homme. Tour à tour, le Premier ministre, les membres du gouvernement et les autres personnalités ont procédé à la signature du livre de condoléance.

Le seul hommage que nous devons te rendre, c'est tenir haut levé ton idéal de justice et de développement pour ton pays. Salif Diallo, repose en paix et que la terre du Burkina Faso te soit légère » tel est la teneur du message de condoléance du président Kaboré.

30 ans de vie politique ont scellé à jamais nos relations de camaraderie, de fraternité et d'amitié. Toutes mes sincères condoléances à ton épouse, à tes enfants et à toute la grande famille. Ta mémoire restera éternelle.

« La brutale disparition de Salif Diallo, président de l'Assemblée et président également du Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP) est une lourde perte pour le parlement, pour son parti et pour la nation entière. En saluant sa mémoire en souvenir des combats menés ensemble, je voudrais reconnaître en cet homme un patriote, un homme de conviction et d'action.

C'est après une brève introduction du 1er vice président de l'institution, Me Bénéwendé Sankara, que le président du Faso a procédé à l'écriture de ses mots de condoléances. Lesdits mots écrits par le chef de l'Etat par ailleurs camarade politique du défunt, ont été lus par Me Sankara.

