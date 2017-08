Burkina Faso: Fescuao 2017 - La 14e édition s'est ouverte à Ouaga

Au lendemain de l'attaque terroriste du Café Aziz Istanbul le 13 août 2017 et dont le bilan… Plus »

A noter que cette édition réunira plus de 400 étudiants pendants une dizaine de jours pour des activités scientifiques, socio-culturelles et de renforcement de capacités des jeunes en leadership.

Et pour Urbain Couldiaty, représentant du ministre en charge de l'Enseignement supérieur, 14 éditions signifient plusieurs actions de renforcement des capacités des jeunes, de sensibilisation au civisme, à la paix et de promotion de l'intégration sous régionale.

«Notre continent rencontre d'énormes défis qu'il doit relever avec une jeunesse consciente. Ces défis ne peuvent être relevés que dans l'unité, la cohésion et la compréhension mutuelle», a-t-il précisé. En cela, dit-il, le Fescuao est un véritable outil qui favorise la découverte de l'autre et le brassage culturel.

Avec pour mission de contribuer à la promotion de l'unité et l'intégration africaine par le biais de la science, de la culture, aux dires de M. Tebie, le Fescuao ne cesse d'œuvrer pour la consolidation de la paix en Afrique et dans le monde.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.