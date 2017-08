Sénégal: Moustapha Gaye - "L'Egypte a une bonne agressivité défensive"

Jour de repos ce lundi à Bamako à l'Afrobasket dames 2017. Après 3 jours de compétition et 3… Plus »

"On cherche à battre l'Egypte une cinquième fois pour aller vers le Nigeria, dernier adversaire du Sénégal, mercredi, et avoir un très bon classement avant les quarts de finale", a ajouté Moustapha Gaye, soulignant que "chaque match est différent des autres".

"L'Egypte est un adversaire qui a un basketball très alerte et joue en première intention, souvent avec une bonne agressivité défensive. C'est une équipe qui court beaucoup et est très adroite", a dit Gaye dans un entretien avec des journalistes, à Bamako.

L'équipe féminine de basketball du Sénégal va affronter, mardi, à 9h30 (heure locale et GMT), celle d'Egypte, qui "est adroite" et a "une bonne agressivité défensive", selon l'entraîneur des Lionnes, Moustapha Gaye.

