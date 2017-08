Burkina Faso: Attaque Aziz Istanbul - Le MDL Yassia Sawadogo repose désormais à Gounghin

Au lendemain de l'attaque terroriste du Café Aziz Istanbul le 13 août 2017 et dont le bilan… Plus »

«Il est tombé les armes à la main, pour la cause du pays. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Il a défendu sa patrie. Et pour nous famille, malgré la tristesse, nous pouvons nous réjouir qu'un de nos fils a donné sa vie pour sa patrie», a laissé entendre Adama Sawadogo, oncle du regretté.

S'inscrivant dans le même esprit, le général Oumarou Sadou, chef d'Etat-major général des armées, tout en présentant ses condoléances aux familles biologique et professionnelle du défunt, a bien voulu saluer la bravoure de l'homme et surtout de l'unité à laquelle il appartenait.

Ensuite, «C'est en essayant d'aller neutraliser un des terroristes qu'il sera gravement atteint d'une balle», a expliqué le commandant Somda. Et de poursuivre: «Sous-officier exceptionnel, il était très apprécié de ses chefs et de ses camarades. Egalement toujours volontaire pour exécuter des missions» de tous les ordres.

