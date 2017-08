Burkina Faso: Douane numérique - Des cadres renforcent leurs compétences

En effet, la douane numérique devra permettre d'éradiquer efficacement le contournement de la réglementation, de simplifier les procédures relatives aux importations et aux exportations et d'améliorer la qualité des services offerts aux usagers.

Ainsi, durant quatre jours, ces acteurs vont échanger sur la thématique de la problématique de la douane numérique et du commerce électronique transfrontalier. Concrètement, il s'agit, à travers cet atelier régional, de renforcer les compétences des douaniers pour une collecte efficiente et une meilleure sécurisation des recettes.

L'Organisation mondiale des douanes, en collaboration avec la direction générale des douanes du Burkina Faso, organise du 21 au 24 août 2017 à Ouagadougou, une formation au profit des cadres venus de la région Afrique de l'Ouest et du Centre (AOC). L'objectif est de renforcer leurs capacités et d'adapter les administrations douanières aux différentes évolutions technologiques.

