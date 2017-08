Burkina Faso: Campagne agricole 2017-2018 - Le stress hydrique très prononcé dans le Centre-Nord

« Mais si la pluie reprend et que nous arrivons à maîtriser les chenilles, les producteurs pourront récolter », a-t-il espéré. Autres difficultés de la région, a mentionné M. Kaboré, sont, entre autres, le manque d'infrastructures comme les magasins de stockages, l'insuffisance de matériel roulant et des intrants agricoles. Ce, malgré les efforts du gouvernement.

« Jusqu'à présent on marque des séquences sèches. Beaucoup de nos communes, depuis plus de 16 jours, n'ont pas reçu de pluie. A cela s'ajoute l'attaque des chenilles », a-t-il indiqué. A l'écouter, le bilan à mi-parcours n'est pas satisfaisant.

Là, c'est une exploitation de 4,15ha avec une main d'œuvre de 10 personnes dont 7 femmes. Les spéculations sont essentiellement le maïs (variété Barka de 90 jours), le riz (variété FKR 19 de 120 jours), le sorgho (variété locale de 120 jours), oignon, poivron, tomate et aubergine. Le maïs est au stade de floraison-épiaison et le sorgho au stade de montaison.

Selon la secrétaire générale du groupement, Salamata Bamogo, le but de cette exploitation est de percevoir l'intérêt des semences améliorées et de démontrer le potentiel des variétés améliorées. « A l'issue des récoltes, nous allons voir le rendement de chaque variété et pouvoir faire un choix pour nos exploitations des années à venir », a-t-elle signifié.

Le groupement Wendla-Songda de Niessemtenga dans la commune rurale de Boussouma expérimente pour la présente campagne agricole des variétés de niébé. Le vendredi 18 août 2017, il a reçu la visite du ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo, accompagné de son staff et des autorités locales. Ce, dans le cadre du suivi de la campagne agricole 2017-2018.

Dans le cadre du suivi de la campagne agricole 2017-2018, le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo, accompagné de son staff et des autorités locales, a visité des exploitations agricoles dans la région du Centre-Nord, le jeudi 17 août 2017. Du constat, le stress hydrique est très prononcé dans la région risquant de saper les efforts des producteurs de la zone.

